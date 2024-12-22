22 декабря 2024
21 декабря 2024

В каких городах ЯНАО построят больше жилья

В 2025 году застройщики сдадут на Ямале 117 тысяч квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде возведут всего пять тысяч кв. м жилья
В Салехарде возведут всего пять тысяч кв. м жилья Фото:

В 2025 году девелоперы возведут на территории Ямала в четыре раза больше жилья, чем в 2024 году. Рост строительства особенно заметен в Новом Уренгое, где на площадках будут работать семь девелоперов. В Салехарде темпы значительно ниже, сообщает финансовый институт развития «ДОМ.РФ».

По данным аналитики «ДОМ.РФ», в 2025 году застройщики введут в эксплуатацию 117 тысяч кв. м жилой площади в ЯНАО. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. Преимущественно (64 тысячи кв. м) стройки будут вестись на территории Нового Уренгоя, где в течение года планируется сдать 10 домов с использованием счетов эскроу. В городе работают семь девелоперов: «СЗ Антарес» (16 тысяч кв. м), «ЭНКО» (15 тысяч кв. м), «Универсальные домостроительные системы девелопмент» (12 тысяч кв. м) и другие.

Значительно скромнее рынок новостроек в других населенных пунктах Ямала. В Лабытнанги один из застройщиков намерен возвести до конца 2025 года 13 тысяч кв. м, в Надыме строители сдадут 11 тысяч кв. м. В Тазовском и Губкинском — по восемь тысяч кв. м, в Аксарке и Салехарде — всего по пять тысяч кв. м жилья. В Ноябрьске построят одну тысячу кв. м. Все девелоперы работают со счетами эскроу.

По данным источника, в 2024 году на территории округа девелоперы ввели в эксплуатацию 29 тысяч кв. м. Из них — 14 тысяч кв. м — в Новом Уренгое и четыре тысячи — в Ноябрьске.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в ЯНАО снизится стоимость на первичное и вторичное жилье. По прогнозу исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, в первом случае цены упадут на 15-20%, а во втором — на 5-10%.

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В 2025 году девелоперы возведут на территории Ямала в четыре раза больше жилья, чем в 2024 году. Рост строительства особенно заметен в Новом Уренгое, где на площадках будут работать семь девелоперов. В Салехарде темпы значительно ниже, сообщает финансовый институт развития «ДОМ.РФ». По данным аналитики «ДОМ.РФ», в 2025 году застройщики введут в эксплуатацию 117 тысяч кв. м жилой площади в ЯНАО. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году. Преимущественно (64 тысячи кв. м) стройки будут вестись на территории Нового Уренгоя, где в течение года планируется сдать 10 домов с использованием счетов эскроу. В городе работают семь девелоперов: «СЗ Антарес» (16 тысяч кв. м), «ЭНКО» (15 тысяч кв. м), «Универсальные домостроительные системы девелопмент» (12 тысяч кв. м) и другие. Значительно скромнее рынок новостроек в других населенных пунктах Ямала. В Лабытнанги один из застройщиков намерен возвести до конца 2025 года 13 тысяч кв. м, в Надыме строители сдадут 11 тысяч кв. м. В Тазовском и Губкинском — по восемь тысяч кв. м, в Аксарке и Салехарде — всего по пять тысяч кв. м жилья. В Ноябрьске построят одну тысячу кв. м. Все девелоперы работают со счетами эскроу. По данным источника, в 2024 году на территории округа девелоперы ввели в эксплуатацию 29 тысяч кв. м. Из них — 14 тысяч кв. м — в Новом Уренгое и четыре тысячи — в Ноябрьске. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в ЯНАО снизится стоимость на первичное и вторичное жилье. По прогнозу исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, в первом случае цены упадут на 15-20%, а во втором — на 5-10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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