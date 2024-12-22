22 декабря 2024

Покупатели квартир в элитной новостройке ХМАО расторгают договора с застройщиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик отказал в переделке фасада здания
Застройщик отказал в переделке фасада здания Фото:

Покупатели квартир в строящемся доме «Бенуа» в Сургуте расторгают договора долевого участия с застройщиком «ССТ». Все потому, что компания отказала югорчанам в переделке фасада здания. Об этом URA.RU сообщил мужчина, который ранее приобрел квартиру в новостройке.

«Уже несколько человек расторгли договор. Конечно, есть еще желающие это сделать, причина в том, что дом построили не такой, как обещали изначально. Свою вину застройщик признавать отказался», — поделился собеседник агентства.

По словам мужчины, на собрании дольщиков с руководством компании конфликт был почти урегулирован — застройщик согласился с тем, что внешний вид дома нужно переделать. Но затем «ССТ» изменили свое решение, сообщив покупателям, что заменять элементы фасада они не будут. «От директора прозвучало, что переделка — это слишком дорого. И вообще, если они начнут что-то менять, то значит признают свою вину. А делать они этого не хотят», — добавил собеседник.

Журналист URA.RU направил запрос застройщику «Северных Строительных Технологий». Ответ ожидается.

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Покупатели квартир в строящемся доме «Бенуа» в Сургуте расторгают договора долевого участия с застройщиком «ССТ». Все потому, что компания отказала югорчанам в переделке фасада здания. Об этом URA.RU сообщил мужчина, который ранее приобрел квартиру в новостройке. «Уже несколько человек расторгли договор. Конечно, есть еще желающие это сделать, причина в том, что дом построили не такой, как обещали изначально. Свою вину застройщик признавать отказался», — поделился собеседник агентства. По словам мужчины, на собрании дольщиков с руководством компании конфликт был почти урегулирован — застройщик согласился с тем, что внешний вид дома нужно переделать. Но затем «ССТ» изменили свое решение, сообщив покупателям, что заменять элементы фасада они не будут. «От директора прозвучало, что переделка — это слишком дорого. И вообще, если они начнут что-то менять, то значит признают свою вину. А делать они этого не хотят», — добавил собеседник. Журналист URA.RU направил запрос застройщику «Северных Строительных Технологий». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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