Покупатели квартир в элитной новостройке ХМАО расторгают договора с застройщиком

Покупатели квартир в строящемся доме «Бенуа» в Сургуте расторгают договора долевого участия с застройщиком «ССТ». Все потому, что компания отказала югорчанам в переделке фасада здания. Об этом URA.RU сообщил мужчина, который ранее приобрел квартиру в новостройке.
«Уже несколько человек расторгли договор. Конечно, есть еще желающие это сделать, причина в том, что дом построили не такой, как обещали изначально. Свою вину застройщик признавать отказался», — поделился собеседник агентства.
По словам мужчины, на собрании дольщиков с руководством компании конфликт был почти урегулирован — застройщик согласился с тем, что внешний вид дома нужно переделать. Но затем «ССТ» изменили свое решение, сообщив покупателям, что заменять элементы фасада они не будут. «От директора прозвучало, что переделка — это слишком дорого. И вообще, если они начнут что-то менять, то значит признают свою вину. А делать они этого не хотят», — добавил собеседник.
Журналист URA.RU направил запрос застройщику «Северных Строительных Технологий». Ответ ожидается.
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