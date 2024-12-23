Уголовное дело в отношении пермской кондитерской «Виолет» поступило в суд

В Свердловский районный суд поступило уголовное дело в отношении руководителей сети пермских кондитерских «Виолет». Их обвиняют в дроблении бизнеса, которое владельцы сделали, чтобы сократить налоги.
«Уголовное дело в отношении Ольги и Олега Созиновых и Ольги Скрябиной поступило в Свердловский районный суд 18 декабря. Предпринимателей судят по статье 199 ч.2 п.п. „а“ и „б“ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — сказано в картотеке суда.
Ранее URA.RU рассказало, что владельцев кондитерской «Виолет» будут судить за уклонение от налогов. Они создали несколько юридических лиц, чтобы не платить НДС. Сумма ущерба составила 106 млн рублей.
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