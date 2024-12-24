Признаков криминала в ЧП следователи не обнаружили
В Тюмени пожилая женщина погибла, выпав из окна. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
«Утром 24 декабря женщина выпала из окна на улице Гольцова. Она погибла. По данному факту проводится проверка, признаков криминальной смерти не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным из соцсетей, погибшей был 61 год. Ранее URA.RU писало, что на улице Кремлевской был найден труп мужчины. Он лежал под окнами многоэтажки.
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