В Тюмени женщина погибла, выпав из окна. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Признаков криминала в ЧП следователи не обнаружили
Признаков криминала в ЧП следователи не обнаружили Фото:

В Тюмени пожилая женщина погибла, выпав из окна. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

«Утром 24 декабря женщина выпала из окна на улице Гольцова. Она погибла. По данному факту проводится проверка, признаков криминальной смерти не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным из соцсетей, погибшей был 61 год. Ранее URA.RU писало, что на улице Кремлевской был найден труп мужчины. Он лежал под окнами многоэтажки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пожилая женщина погибла, выпав из окна. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по Тюменской области. «Утром 24 декабря женщина выпала из окна на улице Гольцова. Она погибла. По данному факту проводится проверка, признаков криминальной смерти не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства. По данным из соцсетей, погибшей был 61 год. Ранее URA.RU писало, что на улице Кремлевской был найден труп мужчины. Он лежал под окнами многоэтажки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...