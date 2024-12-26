На Западе строят теории заговора после авиакатастрофы в Казахстане

На западе Казахстана 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Az Airlines, который летел из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек и пять членов экипажа, среди них есть погибшие. После авиакатастрофы на Западе начали строить теории заговора, среди которых фигурирует мысль о том, что в произошедшем виновата Россия. Об этой и других теориях заговора — в материале URA.RU.
Предварительная версия крушения
Воздушное судно вылетело из аэропорта на 11 минут раньше запланированного времени. На высоте крейсерского полета над Каспийским морем самолет подал сигнал «чрезвычайная ситуация». Росавиация предварительно сообщила, что самолет столкнулся со стаей птиц. После этого командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром, однако самолет разбился. После крушения воздушное судно развалилось на части, а хвостовой отсек отсоединился и перевернулся.
Россия могла случайно сбить самолет
В интернете появились видео, на которых показано, что в фюзеляже самолета есть отверстия. Это вызвало множество спекуляций и слухов в социальных сетях. Пользователи предполагают, что эти отверстия могли быть результатом осколочных повреждений, которые якобы сделали ПВО России, когда перехватывали БПЛА над Грозным и Владикавказом. Такое суждение приведено пользователем Wildy Amusing в соцсети Х и аналитиком Джеймсом Дж. Марлоу. Эта версия не является подтвержденной.
На борту мог взорваться кислородный баллон
По данным Daily Mail, на борту произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого был разрушен корпус, его осколки разлетелись, что могло повлиять на управление самолетом.
Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в городе Трабзон
Еще одной версией крушения является некомпетентность пилота. За три дня перед трагедией самолет Embraer 190 не смог с перовой попытки совершить посадку в турецком городе Трабзон во время выполнения рейса Баку — Трабзон. Также, по данным газеты Yeni Akit, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
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