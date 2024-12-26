Пермский ювелирный магазин заплатил 100 тысяч рублей за недостоверную рекламу

Пермское УФАС оштрафовало магазин Sunlight, который находится в ТЦ «Айсберг» на улице Попова, 16, за нарушение закона о рекламе. Компанию обязали выплатить 100 тысяч рублей, сообщается в официальном сообществе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
«Пермское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного в отношении ООО „Солнечный свет“ (ювелирный магазин „Sunlight“). Ведомство признало в рекламе компании нарушение и оштрафовало магазин на 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Пермское УФАС возбудило дело на Sunlight. Магазин разметил на витрине рекламу с текстом «Ювелирный бренд № 1 в России». Но по закону использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один» можно только с указанием конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение. Такой информации в рекламе магазина не было.
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