Медведев: России нельзя прощать Норвегии жестокий поступок с судном Ursa Major

Россия не может простить Норвегии отказ помочь тонущим российским морякам с судна Ursa Major. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны еще какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что после завершения противостояния между Западом и Россией Европа должна понести наказание.
Российские моряки с затонувшего судна Ursa Major не смогли подняться на норвежский корабль Oslo Carrier 3, поскольку его экипаж отказался взять их на борт, ссылаясь на «некий запрет». В результате инцидента 14 человек были спасены, двое пропали без вести. Судно затонуло в международных водах Средиземного моря после трех взрывов в машинном отделении, причины которых уточняются, передает Pravda.Ru.
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