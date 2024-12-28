Песков: планов по разговору Путина с Шольцем в праздники нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов по контактам между российским лидером Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в праздники не предвидится. Так представитель Кремля ответил на недавнее заявление Шольца о возможности нового разговора с Путиным.
«Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал возможность подготовки разговора между лидерами двух стран и обсуждения украинского урегулирования в период новогодних праздников.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца прошел 15 ноября 2022 года по инициативе Берлина. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Украиной, ситуацией на Ближнем Востоке и двусторонними отношениями. Путин, комментируя этот разговор, отметил, что хотя мнения обеих сторон были обменены, консенсуса достигнуть не удалось, каждый остался при своем.
Однако 27 декабря Олаф Шольц изъявил желание провести еще один телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он также подчеркнул важность подобных диалогов.
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