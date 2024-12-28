Губернатор собрал свердловскую элиту на новогодний бал: фото

Евгений Куйвашев провел благотворительный прием в филармонии

29 декабря 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской филармонии отгремел традиционный губернаторский бал, цель которого — собрать с бизнесменов, политиков и общественных деятелей средства на помощь музыкантам. Хедлайнер вечера, глава региона Евгений Куйвашев, отчитался: сумма сбора 28 декабря составила порядка 40 миллионов рублей, передает областной департамент информполитики. «Евгений Куйвашев призвал пожертвовать на развитие Уральского академического филармонического оркестра. Губернатор отметил, что стоимость необходимого оркестру рояля — 40 миллионов рублей, в связи с чем принято решение о выделении средств также от Фонда губернаторских программ», — говорится в сообщении ДИПа. Такие балы проходят с 1996 года, вход на них — строго по пригласительным, потому случайных людей на таких вечеринках не бывает. Проводят их именно 28 декабря не случайно: «Именно в этот день с 1873 года проводились балы Екатеринбургского Общественного собрания, благодаря которым в начале XX века было начато строительство существующего здания филармонии». Уже несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале. По последним данным URA.RU, контракт на его перепроектирование заключат в ближайшее время. telegram-канал «Свердловский пул» Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской филармонии отгремел традиционный губернаторский бал, цель которого — собрать с бизнесменов, политиков и общественных деятелей средства на помощь музыкантам. Хедлайнер вечера, глава региона Евгений Куйвашев, отчитался: сумма сбора 28 декабря составила порядка 40 миллионов рублей, передает областной департамент информполитики. «Евгений Куйвашев призвал пожертвовать на развитие Уральского академического филармонического оркестра. Губернатор отметил, что стоимость необходимого оркестру рояля — 40 миллионов рублей, в связи с чем принято решение о выделении средств также от Фонда губернаторских программ», — говорится в сообщении ДИПа. Такие балы проходят с 1996 года, вход на них — строго по пригласительным, потому случайных людей на таких вечеринках не бывает. Проводят их именно 28 декабря не случайно: «Именно в этот день с 1873 года проводились балы Екатеринбургского Общественного собрания, благодаря которым в начале XX века было начато строительство существующего здания филармонии». Уже несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале. По последним данным URA.RU, контракт на его перепроектирование заключат в ближайшее время.