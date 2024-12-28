28 декабря 2024

Губернатор собрал свердловскую элиту на новогодний бал: фото

Евгений Куйвашев провел благотворительный прием в филармонии
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30 лет Законодательному собранию Свердловской области. Екатеринбург , куйвашев евгений
Несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале (архивное фото) Фото:

В Свердловской филармонии отгремел традиционный губернаторский бал, цель которого — собрать с бизнесменов, политиков и общественных деятелей средства на помощь музыкантам. Хедлайнер вечера, глава региона Евгений Куйвашев, отчитался: сумма сбора 28 декабря составила порядка 40 миллионов рублей, передает областной департамент информполитики.

«Евгений Куйвашев призвал пожертвовать на развитие Уральского академического филармонического оркестра. Губернатор отметил, что стоимость необходимого оркестру рояля — 40 миллионов рублей, в связи с чем принято решение о выделении средств также от Фонда губернаторских программ», — говорится в сообщении ДИПа.

Такие балы проходят с 1996 года, вход на них — строго по пригласительным, потому случайных людей на таких вечеринках не бывает. Проводят их именно 28 декабря не случайно: «Именно в этот день с 1873 года проводились балы Екатеринбургского Общественного собрания, благодаря которым в начале XX века было начато строительство существующего здания филармонии».

Уже несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале. По последним данным URA.RU, контракт на его перепроектирование заключат в ближайшее время.

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В Свердловской филармонии отгремел традиционный губернаторский бал, цель которого — собрать с бизнесменов, политиков и общественных деятелей средства на помощь музыкантам. Хедлайнер вечера, глава региона Евгений Куйвашев, отчитался: сумма сбора 28 декабря составила порядка 40 миллионов рублей, передает областной департамент информполитики. «Евгений Куйвашев призвал пожертвовать на развитие Уральского академического филармонического оркестра. Губернатор отметил, что стоимость необходимого оркестру рояля — 40 миллионов рублей, в связи с чем принято решение о выделении средств также от Фонда губернаторских программ», — говорится в сообщении ДИПа. Такие балы проходят с 1996 года, вход на них — строго по пригласительным, потому случайных людей на таких вечеринках не бывает. Проводят их именно 28 декабря не случайно: «Именно в этот день с 1873 года проводились балы Екатеринбургского Общественного собрания, благодаря которым в начале XX века было начато строительство существующего здания филармонии». Уже несколько лет губернатор и его коллеги мечтают о новом зале. По последним данным URA.RU, контракт на его перепроектирование заключат в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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