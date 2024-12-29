Отставной генерал Михаил Каган — бывший сотрудник уральского полпредства президента РФ — участвует в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины. Как стало известно URA.RU, Каган, сейчас занимающий пост заместителя полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, командует взводом, состоящим из чиновников.
«Весной [полпред Юрий] Трутнев на одном из совещаний предложил сформировать подразделение из госслужащих. Собралась команда, куда вошли мэры и их заместители, члены правительств регионов ДВФО — всего около 30 человек. Сначала работали в ДНР, в августе добавилось Курское направление. Каган со всеми на передовой», — поделился информированный источник агентства, предоставив также фото.
Михаил Каган родился в 1964 году в Туле. В 1996-м окончил юридический институт МВД, в 1998-м — академию управления МВД по специальности «организация правоохранительной деятельности». В 2009—2011 годах возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах — свердловское управление ведомства.
Потом Каган работал заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В декабре 2018 года тогдашний полпред президента на Урале Николай Цуканов назначил Кагана главным федеральным инспектором по Свердловской области, в начале 2020 года Кагана сделали ГФИ по Челябинской области. Этот пост он покинул в сентябре 2021 года.
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