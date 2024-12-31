В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержан подозреваемый по делу о двойном убийстве
Задержан подозреваемый по делу о двойном убийстве Фото:

По делу о двойном убийстве в Санкт-Петербурге задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского СУ СК России.

«Я был в стрессовом состоянии», — передает «Российская газета» слова задержанного в ходе допроса. Сообщается, что в ближайшее время суд определит меру наказания.

По версии следствия, 30 декабря в одной из квартир Санкт-Петербурга на проспекте Ветеранов были найдены два тела. Выяснилось, что к хозяину пришли гости — мужчина и женщина. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес более 100 ударов ножом товарищам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По делу о двойном убийстве в Санкт-Петербурге задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского СУ СК России. «Я был в стрессовом состоянии», — передает «Российская газета» слова задержанного в ходе допроса. Сообщается, что в ближайшее время суд определит меру наказания. По версии следствия, 30 декабря в одной из квартир Санкт-Петербурга на проспекте Ветеранов были найдены два тела. Выяснилось, что к хозяину пришли гости — мужчина и женщина. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес более 100 ударов ножом товарищам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...