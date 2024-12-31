В Санкт-Петербурге задержали мужчину, зарезавшего своих гостей

По делу о двойном убийстве в Санкт-Петербурге задержали местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского СУ СК России.
«Я был в стрессовом состоянии», — передает «Российская газета» слова задержанного в ходе допроса. Сообщается, что в ближайшее время суд определит меру наказания.
По версии следствия, 30 декабря в одной из квартир Санкт-Петербурга на проспекте Ветеранов были найдены два тела. Выяснилось, что к хозяину пришли гости — мужчина и женщина. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес более 100 ударов ножом товарищам.
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