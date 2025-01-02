Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит 15 лет тюрьмы в Турции

Пятерым обвиняемым в связях с исполнителями теракта в торгово-выставочном центре «Крокус Сити Холл» — Хофизжону Усмонову, Мутеулло Асоеву, Рахматулло Саликову, Мухаммадрахиму Фаизову и Хамзе Мухаммеду, грозит от 7,5 до 15 лет тюрьмы. Это следует из обвинительного заключения Управления по расследованию террористических преступлений Генпрокуратуры Стамбула (Турция).
«В обвинительном заключении требовалось приговорить подсудимых Хофизжона Усмонова, Мутеулло Асоева, Рахматулло Саликова, Мухаммадрахима Файзова и Хамзу Мухаммеда к лишению свободы на срок от 7,5 до 15 лет за „членство в вооруженной террористической организации“, — передает заключение Генпрокуратуры турецкое издание Star. По их данным, обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта в „Крокусе“ — Фаридуни Шамсидином и Раджабализодой Сайдакрами.
Отмечается, что все обвиняемые были задержаны при попытке покинуть Турцию и выехать в Иран. Некоторые из них жили и передвигались вместе с исполнителями теракта, у некоторых была обнаружена взаимная переписка и фотографии с исполнителями, некоторые совершали звонки в связи с терактом. В этой переписке обнаружен договор об исполнении теракта за определенную сумму. Подчеркивается, что суд присяжных вынес обвинительное заключение всем пятерым обвиняемым в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).
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