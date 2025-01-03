03 января 2025

«Психушку вызывайте»: голый челябинец напугал посетителей супермаркета. Видео

Обнаженный мужчина испугал покупателей в супермаркете «Пятерочка» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, овощи, продукты, помидоры, супермаркет, огурцы, магазин
Челябинцев возмутило присутствие голого мужчины в магазине Фото:

В Челябинске в один из супермаркетов популярной торговой сети зашел обнаженный посетитель. Он бегал по помещению и пугал покупателей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

«Анонимно. Вот такое чудо забежало к нам в „Пятерочку“, и уходить не хочет. Полицию вызвали. Куда мир катится», — написал пользователь сообщества «Мой и твой Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина метался между витринами магазина. В какой-то момент он схватил стойку для полиэтиленовых пакетов. Покупатели подняли шум и кричали сотрудникам: «Психушку вызывайте».

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В Челябинске в один из супермаркетов популярной торговой сети зашел обнаженный посетитель. Он бегал по помещению и пугал покупателей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети. «Анонимно. Вот такое чудо забежало к нам в „Пятерочку“, и уходить не хочет. Полицию вызвали. Куда мир катится», — написал пользователь сообщества «Мой и твой Челябинск» во «ВКонтакте». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина метался между витринами магазина. В какой-то момент он схватил стойку для полиэтиленовых пакетов. Покупатели подняли шум и кричали сотрудникам: «Психушку вызывайте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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