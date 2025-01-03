Обнаженный мужчина испугал покупателей в супермаркете «Пятерочка» в Челябинске

Челябинцев возмутило присутствие голого мужчины в магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в один из супермаркетов популярной торговой сети зашел обнаженный посетитель. Он бегал по помещению и пугал покупателей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

«Анонимно. Вот такое чудо забежало к нам в „Пятерочку“, и уходить не хочет. Полицию вызвали. Куда мир катится», — написал пользователь сообщества «Мой и твой Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина метался между витринами магазина. В какой-то момент он схватил стойку для полиэтиленовых пакетов. Покупатели подняли шум и кричали сотрудникам: «Психушку вызывайте».