В Челябинске в один из супермаркетов популярной торговой сети зашел обнаженный посетитель. Он бегал по помещению и пугал покупателей. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.
«Анонимно. Вот такое чудо забежало к нам в „Пятерочку“, и уходить не хочет. Полицию вызвали. Куда мир катится», — написал пользователь сообщества «Мой и твой Челябинск» во «ВКонтакте».
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина метался между витринами магазина. В какой-то момент он схватил стойку для полиэтиленовых пакетов. Покупатели подняли шум и кричали сотрудникам: «Психушку вызывайте».
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