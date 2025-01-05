Вторжение украинской армии на территорию Курской области не помогло ей приблизиться к победе. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже лишись 40% захваченных ими территорий в регионе, сообщают американские журналисты.
«Вторжение не оказало существенного влияния на динамику военных действий. Украина потеряла около 40% первоначально захваченных ею территорий», — говорится в материале Associated Press. На сегодняшний день российская армия контролирует около одной пятой территории Украины. Авторы материала также подмечают, что общая ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ. Они испытывают существенную нехватку солдат, а также зависимы от военной помощи западных союзников.
Украинская армия вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Сегодня, 5 января, она предприняла попытку контрнаступления в регионе. Однако ВС РФ успешно отразили две атаки, а также ликвидировали 350 бойцов ВСУ и один танк в ходе боевых действий. Военкор Александр Коц предполагает, что новое наступление ВСУ может быть лишь отвлекающим маневром. По его словам, основной удар украинская армия может нанести по Брянской области.
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