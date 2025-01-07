Мощное землетрясение в Китае унесло жизни десятков человек: что известно о трагедии

В Тибетском автономном районе, расположенном на юго-западе Китая, произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате этой стихийной катастрофы погибло не менее 53 человек. Правительственные органы распорядились провести комплексные поисково-спасательные операции с целью минимизации числа жертв. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
Утром 7 января в Тибетском автономном районе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в поселке Цуого уезда Тингри. Эта территория населена примерно 6900 жителями, включая три поселка и 27 деревень, расположенных вблизи эпицентра.
Последствия землетрясения оказались разрушительными. По последним данным, погибли 53 человека, а 62 получили ранения. Штаб по ликвидации последствий землетрясения активно работает на месте происшествия, оказывая необходимую помощь пострадавшим.
Реакция властей
Тибетский автономный район активизировал меры реагирования второго уровня. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил использовать все возможные ресурсы для спасения и лечения пострадавших, а также для минимизации последствий землетрясения. Особое внимание уделяется предотвращению вторичных катастроф и восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Власти планируют усилить мониторинг землетрясений и системы раннего предупреждения. Также предусмотрено оперативное распределение аварийно-спасательных материалов и организация базовых условий для жизни пострадавших, чтобы обеспечить их безопасность и комфорт в предстоящую зиму.
Реакция местных жителей
Местный житель по фамилии Лю, проживающий в районе Самджузи Сигадэ, поделился своими впечатлениями о землетрясении, которое произошло утром. Он рассказал, что не сразу осознал, что происходит: «Я был абсолютно ошарашен, когда меня разбудили. Не теряя времени, я быстро спустился с шестого этажа и побежал на улицу». По словам Лю, многие жители его района также выбежали на улицы в поисках безопасного места.
Он отметил, что, несмотря на массовую панику, серьезных разрушений в его районе не наблюдалось: «Рядом с моим домом не было обрушений или серьезных повреждений, и никто не получил травм. Все люди, которые искали убежище на улицах, уже вернулись домой», — заявил местный житель.
Мужчина по фамилии Ма, занимающийся доставкой еды в Шигадзе, также рассказал о первых минутах во время землетрясения. «Как только я встал, на моем мобильном телефоне прозвучало предупреждение о землетрясении. Я сразу же связался с соседом по комнате и мы выбежали на улицу», — сказал он.
Другие подробности ЧП
Землетрясение оказалось настолько мощным, что его последствия ощутили даже в столице Непала, Катманду, находящейся примерно в 400 километрах от эпицентра. Жители города испытали сильную тряску, что вынудило их покинуть свои дома в поисках безопасного места. Аналогичная ситуация произошла и в других регионах, включая Тхимпху (столица Бутана) и северный индийский штат Бихар, где также были зафиксированы подземные толчки.
Первоначальные отчеты из Индии и Непала показывают, что серьезного материального ущерба или жертв не зафиксировано. Официальные лица в Индии подтвердили, что информации о стихийных бедствиях или значительных разрушениях не поступало. В Непале же, по словам чиновника Аноджа Раджа Гимире из района Солукхумбу, несмотря на сильные толчки, сообщений о жертвах или ущербе также не поступало.
Власти Непала приняли меры для оценки ситуации, мобилизовав полицию и другие службы безопасности, а также вовлекая местное население для сбора информации о возможных повреждениях. Согласно данным Китайского сейсмологического сетевого центра, это землетрясение является самым мощным за последние пять лет в радиусе 200 километров от эпицентра.
Парк Эвереста временно закрыли для туристов после землетрясения. Отмечается, что власти позже отдельно уведомят о времени открытия.
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