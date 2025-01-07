Мужчина взял заложницу в банке Германии

В городе Римбах в Германии неизвестный мужчина взял женщину в заложники в одном из отделений Фольксбанка. По информации местной полиции, он утром ворвался в банк.
«Мужчина ворвался в отделение Фольксбанка около 8 часов утра. У него в заложниках женщина», — передает заявление полиции издание Tagesschau. Экстренные службы быстро отреагировали на ситуацию, спецназ окружил здание банка для операции по освобождению заложницы.
В связи с инцидентом в Римбахе полностью перекрыта федеральная трасса 38, проходящая через город. Местные жители и проезжающие транспортные средства временно не могут использовать этот маршрут. Причины произошедшего пока неизвестны.
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