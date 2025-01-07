Цукерберг заявил, что Meta* отказывается от фактчекинга, чтобы восстановить свободу слова

Марк Цукерберг, руководитель американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), объявил о прекращении программы по проверке информации и о снятии ограничений на публикации в социальных сетях Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом предприниматель заявил телеканалу Fox News.
«Мы возвращаемся к истокам, сосредоточимся на восстановлении свободы выражения на платформах», — заявил Цукерберг в эфире телеканала. Он добавил, что откажется от использования фактчекинга, заменив эти механизмы метками сообщества, аналогичными тем, что применяются на платформе X. По утверждению Цукерберга, на платформах компании наступил момент для восстановления свободы слова.
Ранее, 21 марта 2022 года, деятельность компании Meta была признана экстремистской, и ее запретили на территории Российской Федерации. Решение об этом принял Тверской районный суд города Москвы. Поводом для такого решения послужило разрешение Meta на публикацию призывов к насилию против российских военнослужащих в ее социальных сетях.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
**Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
***Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
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