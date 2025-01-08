08 января 2025
07 января 2025

В Тюмени обустроят новый жилой район с базой отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые здания планируют возвести к 2027 году
Первые здания планируют возвести к 2027 году Фото:

В Тюмени в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Первые здания планируют возвести к 2027 году.

«На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. Срок — до 2035 года», — указано в документе.

До этого времени обустроят школу на 1 121 учащегося и два детских сада на 250 и 350 мест. Базу отдыха на 42 человека построят в районе Велижанского тракта. Ее планируют закончить до 2027 года.

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В Тюмени в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Первые здания планируют возвести к 2027 году. «На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. Срок — до 2035 года», — указано в документе. До этого времени обустроят школу на 1 121 учащегося и два детских сада на 250 и 350 мест. Базу отдыха на 42 человека построят в районе Велижанского тракта. Ее планируют закончить до 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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