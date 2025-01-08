В Тюмени обустроят новый жилой район с базой отдыха

В Тюмени в Березняковском районе построят новые жилые дома, школу и базу отдыха. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Первые здания планируют возвести к 2027 году.
«На территории планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Планируемый жилой фонд малоэтажного строительства — 225 600 квадратных метров. Планируемый жилой фонд индивидуального строительства — 2 700 квадратных метров. Срок — до 2035 года», — указано в документе.
До этого времени обустроят школу на 1 121 учащегося и два детских сада на 250 и 350 мест. Базу отдыха на 42 человека построят в районе Велижанского тракта. Ее планируют закончить до 2027 года.
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