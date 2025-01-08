08 января 2025

«Сургутнефтегаз» опередил крупнейшие нефтяные компании по бурению новых нефтяных скважин в 2024 году

«Сургутнефтегаз» вошел в топ нефтяных компаний России по бурению новых скважин
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» пробурил почти 900 новых нефтяных скважин в 2024 году
«Сургутнефтегаз» пробурил почти 900 новых нефтяных скважин в 2024 году Фото:

«Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) увеличил объем ввода новых скважин в 2024 году на 2,3%, доведя этот показатель до 893 единиц. Предприятие вошло в число лидеров по числу запущенных нефтяных скважин, уступив лишь «Роснефти». Такие данные опубликовала газета «Коммерсант», ссылаясь на статистику, предоставленную Минэнерго.

«Российские нефтекомпании в январе — ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин. Наибольшее падение продемонстрировала „Татнефть“ (до 693 скважин, ?1,7 раза), „Лукойл“ ввел 776 скважин (?21,9%), „Роснефть“ — 2,48 тыс. скважин (?10,4%), „Газпром нефть“ — 696 скважин (?3,6%); при этом рост показали „Сургутнефтегаз“ (893 скважины, +2,3%), „Русснефть“ (101 скважина, +48,5%) и ННК (199 скважин, +22%)», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Объемы эксплуатационного бурения (создания новых скважин на уже разработанных месторождениях) в компании снизились на 1,1% — до 4,1 тысяч метров. Эксперты «Коммерсанта» объяснили сокращение показателей ростом себестоимости бурения, ограничениями добычи в рамках ОПЕК+ и падением цен на нефть.

Агентство направило в компанию «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать результаты производственной деятельности. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные компании ХМАО поменяли стратегию из-за падения доходов. В прошедшем году добыча нефти и газа упала, а убытки нефтяников кратно выросли.

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«Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) увеличил объем ввода новых скважин в 2024 году на 2,3%, доведя этот показатель до 893 единиц. Предприятие вошло в число лидеров по числу запущенных нефтяных скважин, уступив лишь «Роснефти». Такие данные опубликовала газета «Коммерсант», ссылаясь на статистику, предоставленную Минэнерго. «Российские нефтекомпании в январе — ноябре 2024 года снизили показатели ввода новых нефтяных скважин. Наибольшее падение продемонстрировала „Татнефть“ (до 693 скважин, ?1,7 раза), „Лукойл“ ввел 776 скважин (?21,9%), „Роснефть“ — 2,48 тыс. скважин (?10,4%), „Газпром нефть“ — 696 скважин (?3,6%); при этом рост показали „Сургутнефтегаз“ (893 скважины, +2,3%), „Русснефть“ (101 скважина, +48,5%) и ННК (199 скважин, +22%)», — говорится в публикации «Коммерсанта». Объемы эксплуатационного бурения (создания новых скважин на уже разработанных месторождениях) в компании снизились на 1,1% — до 4,1 тысяч метров. Эксперты «Коммерсанта» объяснили сокращение показателей ростом себестоимости бурения, ограничениями добычи в рамках ОПЕК+ и падением цен на нефть. Агентство направило в компанию «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать результаты производственной деятельности. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные компании ХМАО поменяли стратегию из-за падения доходов. В прошедшем году добыча нефти и газа упала, а убытки нефтяников кратно выросли.
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