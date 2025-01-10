Mash: школьница умерла в туалете из-за вейпа

В Бурятии ученица старших классов умерла после использования электронного устройства для курения. Об этом пишет Mash в своем telegram-канале.
«Школьница умерла после курения вейпа в Улан-Удэ — она парила в туалете квартиры и потеряла сознание. Тело нашли родители», — сообщает Mash пост в telegram-канале. По словам источника, инцидент произошел 2 января.
17-летняя Юлия (имя изменено) закрылась в ванной комнате и не выходила на протяжении длительного времени, что вызвало беспокойство у родственников. После вскрытия двери девушку обнаружили уже без сознания. На полу рядом с ней находились телефон и вейп.
Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила в комнате Юлии еще две электронные сигареты и Iqos (система нагревания табака — прим. URA.RU). Все устройства были изъяты, также как и продукты, которые школьница употребляла перед смертью. В связи с происшествием было инициировано уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Окончательная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об ужесточении ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. По его словам, рост употребления электронных сигарет среди подростков вызывает серьёзные опасения. Об этом писал RT.
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