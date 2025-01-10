В Приднестровье продлен режим ЧП из-за энергетического кризиса

До 8 февраля продлен режим ЧП в Приднестровье. Такое решение принял парламент непризнанной республики на фоне острого энергетического кризиса, сообщает пресс-служба парламента.
Кризис разразился после прекращения транзита российского газа по территории Украины. «Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики ... продлил режим чрезвычайного экономического положения ... до 8 февраля», — передает парламентская пресс-служба в своем telegram-канале. Таким образом, режим ЧП сохраняется еще на 30 дней.
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