В Приднестровье продлен режим ЧП из-за энергетического кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим ЧП в республике продлен на 30 дней
Режим ЧП в республике продлен на 30 дней Фото:

До 8 февраля продлен режим ЧП в Приднестровье. Такое решение принял парламент непризнанной республики на фоне острого энергетического кризиса, сообщает пресс-служба парламента.

Кризис разразился после прекращения транзита российского газа по территории Украины. «Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики ... продлил режим чрезвычайного экономического положения ... до 8 февраля», — передает парламентская пресс-служба в своем telegram-канале. Таким образом, режим ЧП сохраняется еще на 30 дней. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До 8 февраля продлен режим ЧП в Приднестровье. Такое решение принял парламент непризнанной республики на фоне острого энергетического кризиса, сообщает пресс-служба парламента. Кризис разразился после прекращения транзита российского газа по территории Украины. «Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики ... продлил режим чрезвычайного экономического положения ... до 8 февраля», — передает парламентская пресс-служба в своем telegram-канале. Таким образом, режим ЧП сохраняется еще на 30 дней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...