Варум и Агутин могут остаться без квартиры в США

Российские певец Леонид Агутин и певица Анжелика Варум могут лишиться своей квартиры в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Площадь апартаментов составляет 300 квадратных метров, сообщили журналисты.
«Где-то в тех краях [в Лос-Анджелесе] у Агутина и Варум и есть квартира. Ее площадь 300 квадратных метров. Дом, где апартаменты звездной четы располагается на первой линии, находится прямо на берегу Тихого океана», — пишет «Аргументы и факты».
Анжелика Варум и Леонид Агутин давно приобрели роскошные апартаменты в Лос-Анджелесе, стоимость которых на сегодняшний день оценивается в диапазоне от трех до шести миллионов долларов. В соцсетях пишут, что сейчас в Лос-Анджелесе фиксируются случаи мародерства на фоне лесных пожаров. Появляется все больше сообщений о том, что число хищений в оставленных без присмотра домах обеспеченных граждан заметно увеличилось.
Ранее певец Алексей Воробьев со своей собакой Моцартом эвакуировались из Лос-Анджелеса. Он отметил, что его жилье не затронули пожары, при том, что рядом сгорели дома звезд Голливуда. Город продолжает ощущать последствия разрушительного пожара, признанного самым обширным в его истории.
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