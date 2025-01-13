Чем известен покидающий регион бывший топ-менеджер «Пермэнерго» Александр Хромцов

Пермский край покидает профессиональный энергетик Александр Хромцов, решивший продолжить свою деятельность в другом регионе. В Прикамье он трудился более трех десятков лет, при этом четверть века проработал в «Пермэнерго», где в последние годы занимал должность заместителя директора — главного инженера. Чем запомнился прикамцам Хромцов — в материале URA.RU.
Биография и карьера
Александр Хромцов родился в городе Кунгуре Пермского края. Более восьми лет проработал в Кунгурских электрических сетях. Начинал электромонтером, затем трудился инженером и начальником службы подстанций. С 2007 года работал в аппарате управления филиала «Пермэнерго». В ноябре 2013 года был назначен главным инженером Центральных электрических сетей филиала «Пермэнерго», в сентябре 2019 года — директором Центральных электрических сетей филиала «Свердловэнерго». С декабря 2019 года занимал должность заместителя директора — главного инженера пермского филиала «Россети Урал».
Признание заслуг
В шестую годовщину образования Пермского края в 2011 году Александр Хромцов был награжден благодарностью губернатора Олега Чиркунова за личный вклад в развитие региона, становление и укрепление его статуса как субъекта РФ. В то время в рамках интеграционного процесса между Пермской областью и Коми-Пермяцким округом филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» осуществил масштабную программу по обеспечению надежного электроснабжения северных территорий. В 2019 году Хромцов вошел в топ-100 победителей первого конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».
Общественная жизнь
Александр Хромцов часто принимал участие в интервью и прямых эфирах по вопросам работы электросетей, участвовал во многих мероприятиях компании. Например, проводил работу с молодежью — на конкурсе профмастерства среди молодых рабочих филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» по специальности «электромонтер» пригласил на работу студентов. В 2023 году Александр Хромцов выступил инициатором увековечивания памяти директора Кунгурских электрических сетей, заслуженного энергетика России Александра Трикоза. В честь него в Кунгуре на фасаде здания производственного отделения местных электросетей установили мемориальную доску.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!