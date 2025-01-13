Особняк «королевы марафонов» Блиновской выставят на торги за долги

Особняк находящейся под следствием автора «Марафона желаний» Елены Блиновской в Подмосковье планируют выставить на торги примерно через полгода. Конкурсный управляющий в настоящий момент занимается реализацией имущества блогерши, обвиняемой в неуплате налогов.
«Конкурсный управляющий занялся реализацией имущества Елены Блиновской. В первую очередь он продаст дом блогерши в Подмосковье. <...> Особняк „королевы марафонов“ в Истре появится на торгах минимум через полгода», — передает Life.ru, ссылаясь на собственные данные. Именно к тому моменту закончится опись всего имущества Блиновской.
Стоимость дома, который планируют выставить на торги, предварительно составляет до 500 миллионов рублей. Этой суммы будет достаточно для покрытия большей части налоговых долгов Блиновской, но не всех. Ее общий долг перед государством в настоящее время составляет более миллиарда рублей, отмечали журналисты. В ноябре 2024 года суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
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