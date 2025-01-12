В Кургане построят собственный детский сад для нового ЖК

В Кургане один из крупных застройщиков построит собственный детский сад-ясли жилом комплексе. Он появится в четвертом микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы.
«В четвертном микрорайоне в ЖК появится детский сад-ясли на 90 мест. Застройщик уже получил соответствующее разрешение от властей Кургана», — рассказал источник.
Также на территории жилого комплекса в Заозерном планируют построить собственный торговый центр и создать приватные зеленые дворы. Сам ЖК будет состоять из девяти многоэтажных домов. Участок под КРТ был выкуплен застройщиком за 154 миллиона рублей.
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