12 января 2025

В Кургане построят собственный детский сад для нового ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом ЖК появится свой детский сад
В новом ЖК появится свой детский сад Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане один из крупных застройщиков построит собственный детский сад-ясли жилом комплексе. Он появится в четвертом микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы. 

«В четвертном микрорайоне в ЖК появится детский сад-ясли на 90 мест. Застройщик уже получил соответствующее разрешение от властей Кургана», — рассказал источник.

Также на территории жилого комплекса в Заозерном планируют построить собственный торговый центр и создать приватные зеленые дворы. Сам ЖК будет состоять из девяти многоэтажных домов. Участок под КРТ был выкуплен застройщиком за 154 миллиона рублей.

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В Кургане один из крупных застройщиков построит собственный детский сад-ясли жилом комплексе. Он появится в четвертом микрорайоне Заозерного. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из строительной сферы.  «В четвертном микрорайоне в ЖК появится детский сад-ясли на 90 мест. Застройщик уже получил соответствующее разрешение от властей Кургана», — рассказал источник. Также на территории жилого комплекса в Заозерном планируют построить собственный торговый центр и создать приватные зеленые дворы. Сам ЖК будет состоять из девяти многоэтажных домов. Участок под КРТ был выкуплен застройщиком за 154 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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