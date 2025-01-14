Организаторы «Ночи музыки» назвали дату проведения фестиваля в Екатеринбурге

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отказались проводить в два дня: такие планы ранее озвучивали организаторы. Мероприятие пройдет только 27 июня, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.
«Мы решили провести фестиваль в один день — в ночь с 27 на 28 июня. Фестиваль будет расширяться, но основная идея, что большинство площадок должно быть в пешей доступности, сохраняется», — заявил продюсер на пресс-конференции в ТАСС.
Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров.
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