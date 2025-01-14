14 января 2025

Организаторы «Ночи музыки» назвали дату проведения фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Ночь музыки» в 2025 году пройдет 27 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, публика, ural music night, зрители, umn, фестиваль ночь музыки
Отрываться на фестивале екатеринбуржцы будут в ночь с пятницы на субботу Фото:

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отказались проводить в два дня: такие планы ранее озвучивали организаторы. Мероприятие пройдет только 27 июня, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

«Мы решили провести фестиваль в один день — в ночь с 27 на 28 июня. Фестиваль будет расширяться, но основная идея, что большинство площадок должно быть в пешей доступности, сохраняется», — заявил продюсер на пресс-конференции в ТАСС.

Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров.

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Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отказались проводить в два дня: такие планы ранее озвучивали организаторы. Мероприятие пройдет только 27 июня, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Мы решили провести фестиваль в один день — в ночь с 27 на 28 июня. Фестиваль будет расширяться, но основная идея, что большинство площадок должно быть в пешей доступности, сохраняется», — заявил продюсер на пресс-конференции в ТАСС. Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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