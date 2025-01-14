Организаторы «Ночи музыки» назвали дату проведения фестиваля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Ночь музыки» в 2025 году пройдет 27 июня

15 января 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Отрываться на фестивале екатеринбуржцы будут в ночь с пятницы на субботу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отказались проводить в два дня: такие планы ранее озвучивали организаторы. Мероприятие пройдет только 27 июня, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Мы решили провести фестиваль в один день — в ночь с 27 на 28 июня. Фестиваль будет расширяться, но основная идея, что большинство площадок должно быть в пешей доступности, сохраняется», — заявил продюсер на пресс-конференции в ТАСС. Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масштабный фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге отказались проводить в два дня: такие планы ранее озвучивали организаторы. Мероприятие пройдет только 27 июня, заявил директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Мы решили провести фестиваль в один день — в ночь с 27 на 28 июня. Фестиваль будет расширяться, но основная идея, что большинство площадок должно быть в пешей доступности, сохраняется», — заявил продюсер на пресс-конференции в ТАСС. Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров.