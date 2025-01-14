На «Ночь музыки» согласились позвать артистов из «черного списка», но есть условие

В Екатеринбург на «Ночь музыки» готовы позвать Олега Ягодина и Глеба Самойлова

15 января 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Для выступления Самойлова-младшего и Ягодина нужен карт-бланш Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург на «Ночь музыки» готовы пригласить солиста «Курары» Олега Ягодина и основателя «Агаты Кристи» Глеба Самойлова, которые попали в список запрещенных музыкантов в редакции минкультуры Красноярского края. Выступить на масштабном фестивале они смогут, если получат разрешение от всех структур, рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Готовность сотрудничать с тем или иным артистом также зависит от правоохранительных органов, органов, осуществляющих идеологическую безопасность страны, администрации президента. Вышеперечисленные люди должны получить некий карт-бланш от всех структур, чтобы мы могли их видеть на фестивале. Если такое произойдет, мы, конечно, будем сотрудничать», — пояснил продюсер на пресс-конференции в ТАСС. Список с именами «запрещенных» музыкантов, в котором оказались Ягодин и Самойлов-младший, разошелся по сети в 2024 году. Возможной причиной попадания солиста «Курары» в этот стоп-лист стал скандал 2022-го, когда он во время выступления на «Ночи музыки» выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ. А основатель «Агаты Кристи» угодил в скандал в Красноярске: зрителям его концерта показалось, что он вышел на сцену нетрезвым. «Ночь музыки» в Екатеринбурге состоится 27 июня. Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург на «Ночь музыки» готовы пригласить солиста «Курары» Олега Ягодина и основателя «Агаты Кристи» Глеба Самойлова, которые попали в список запрещенных музыкантов в редакции минкультуры Красноярского края. Выступить на масштабном фестивале они смогут, если получат разрешение от всех структур, рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Готовность сотрудничать с тем или иным артистом также зависит от правоохранительных органов, органов, осуществляющих идеологическую безопасность страны, администрации президента. Вышеперечисленные люди должны получить некий карт-бланш от всех структур, чтобы мы могли их видеть на фестивале. Если такое произойдет, мы, конечно, будем сотрудничать», — пояснил продюсер на пресс-конференции в ТАСС. Список с именами «запрещенных» музыкантов, в котором оказались Ягодин и Самойлов-младший, разошелся по сети в 2024 году. Возможной причиной попадания солиста «Курары» в этот стоп-лист стал скандал 2022-го, когда он во время выступления на «Ночи музыки» выкрикнул фразу, дискредитирующую армию РФ. А основатель «Агаты Кристи» угодил в скандал в Красноярске: зрителям его концерта показалось, что он вышел на сцену нетрезвым. «Ночь музыки» в Екатеринбурге состоится 27 июня. Президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей. По словам Горенбурга, всего же необходимо около 160 млн рублей, для этого дополнительно будут привлекать партнеров и спонсоров.