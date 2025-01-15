Путин: статус «Город трудовой доблести» присвоят нескольким городам

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Путин заявил, что Кургану, Миассу, Верхней Пышме присвоят звание «Город трудовой доблести»
Путин заявил, что Кургану, Миассу, Верхней Пышме присвоят звание «Город трудовой доблести» Фото:

Планируется расширение перечня российских населенных пунктов, которым будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Среди городов, предполагаемых к награждению — Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс и другие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса (звание „Город трудовой доблести“ — прим. URA.RU)», — заявил президент России. Удостоены звания будут Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Ранее Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда в связи с годовщиной Победы. Об этом он заявил во время заседания комитета «Победа». Президент также дал указание о присвоении ветеранам званий почетных жителей мест, где они проживают, передает 360.ru.

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Планируется расширение перечня российских населенных пунктов, которым будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Среди городов, предполагаемых к награждению — Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс и другие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». «Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса (звание „Город трудовой доблести“ — прим. URA.RU)», — заявил президент России. Удостоены звания будут Курган (Курганская область), Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Ранее Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда в связи с годовщиной Победы. Об этом он заявил во время заседания комитета «Победа». Президент также дал указание о присвоении ветеранам званий почетных жителей мест, где они проживают, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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