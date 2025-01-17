Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в новом ЖК астраханского застройщика

Расторгнуты сотни ДДУ на квартиры в ЖК «Амундсен» в Академическом
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, строительство дома, стройка, стройплощадка, жк амундсен, жк amundsen
Жилой комплекс возводится в самом молодом районе уральской столицы Фото:

Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в жилом комплексе Amundsen (на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау, 3), который возводит астраханский застройщик Progress, и расторгают договоры долевого участия. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде.

«Уже порядка ста расторжений по договорам долевого участия (ДДУ). Есть вероятность, что проект вообще не завершат», — отметил собеседник. Сдача квартир распланирована до 2027 года. По словам источника, есть также покупатели, недовольные тем, что на первоначальных этапах они купили квартиры дороже, чем их можно продать сейчас. «Они [покупатели] очень сильно разочарованы, так как рассчитывали на эти инвестиции, которые теперь могут не окупиться», — передал настроения источник.

Риелтор Мария (имя изменено) занималась продажей квартир в этом жилом комплексе. Она подтвердила массовые расторжения, уточнив, что изначально застройщик предлагал покупателям очень выгодные условия — первоначальный взнос в 5% без ежемесячных платежей в течение двух лет. «Клиенты вносили совсем небольшие деньги, 200-300 тысяч. Аналогичных условий на рынке не было. Потом покупатели забывали про эту квартиру, так как полная оплата должна была пройти перед сдачей дома».

ЖК Amundsen. Екатеринбург
Сначала застройщик предлагал привлекательные условия
Фото:

Впоследствии у застройщика якобы возникли проблемы со строительством из-за нехватки денег. «В данный момент в компании открыто заявили, что сроки сдачи квартир будут задержаны», — отметила Мария.

Кроме того, клиенты приобретали квартиры, не учитывая разные факторы в будущем. Как пояснила собеседница, «никто не делал расчет на то, как изменится рынок, а когда пришло время расплачиваться по рассрочке, покупатели поняли, что оставшуюся сумму им попросту неоткуда взять, и расторгли ДДУ».

Мария добавила, что застройщик начал расторгать сделки без неустоек, выплачивая только десять тысяч рублей. «По правилам у всех застройщиков за неисполнение обязательств перед клиентом сумма неустойки составляет около ста тысяч рублей. Компании выгодно выплачивать гораздо меньше, так как квартиры она забирает обратно себе и продает по полной стоимости», — объяснила риелтор.

По данным с сайта госкорпорации «Дом.рф», стоимость однокомнатных квартир в ЖК достигает девяти миллионов рублей, а трехкомнатных — 16,9 миллиона рублей. Проект состоит из четырех домов разной этажности, суммарно в них 1091 квартира. В одном из домов квартиры распроданы на 71%, в трех других — на 32%, 27% и 23%.

В компании Progress заявили, что расторжение ДДУ никак не связано с ходом строительства проекта Amundsen и получением ключей. «В связи с изменившимися условиями рынка, клиенты, купившие квартиру в Amundsen в рассрочку, столкнулись с ситуацией, что к оговоренному сроку они не смогут внести оставшуюся сумму рассрочки, либо взять нужную сумму в ипотеку. И это могло привести к дополнительным затратам для клиента. Понимая эту ситуацию, Progress пошел навстречу клиентам, и в декабре 2024 года мы приняли решение, что на время допустим расторжение клиентами ДДУ без оплаты ими положенных издержек. Эти затраты мы взяли на себя, и многие наши клиенты разрешили свою ситуацию без будущих затрат».

Amundsen — стартовый проект «Прогресса» в Екатеринбурге. Заходила компания в город в 2022 году ярко: с презентацией с черной икрой и бюджетом в 12 млн. И это была только часть масштабной пиар-кампании, которую заметила тогда вся городская бизнес-тусовка.

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Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в жилом комплексе Amundsen (на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау, 3), который возводит астраханский застройщик Progress, и расторгают договоры долевого участия. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде. «Уже порядка ста расторжений по договорам долевого участия (ДДУ). Есть вероятность, что проект вообще не завершат», — отметил собеседник. Сдача квартир распланирована до 2027 года. По словам источника, есть также покупатели, недовольные тем, что на первоначальных этапах они купили квартиры дороже, чем их можно продать сейчас. «Они [покупатели] очень сильно разочарованы, так как рассчитывали на эти инвестиции, которые теперь могут не окупиться», — передал настроения источник. Риелтор Мария (имя изменено) занималась продажей квартир в этом жилом комплексе. Она подтвердила массовые расторжения, уточнив, что изначально застройщик предлагал покупателям очень выгодные условия — первоначальный взнос в 5% без ежемесячных платежей в течение двух лет. «Клиенты вносили совсем небольшие деньги, 200-300 тысяч. Аналогичных условий на рынке не было. Потом покупатели забывали про эту квартиру, так как полная оплата должна была пройти перед сдачей дома». Впоследствии у застройщика якобы возникли проблемы со строительством из-за нехватки денег. «В данный момент в компании открыто заявили, что сроки сдачи квартир будут задержаны», — отметила Мария. Кроме того, клиенты приобретали квартиры, не учитывая разные факторы в будущем. Как пояснила собеседница, «никто не делал расчет на то, как изменится рынок, а когда пришло время расплачиваться по рассрочке, покупатели поняли, что оставшуюся сумму им попросту неоткуда взять, и расторгли ДДУ». Мария добавила, что застройщик начал расторгать сделки без неустоек, выплачивая только десять тысяч рублей. «По правилам у всех застройщиков за неисполнение обязательств перед клиентом сумма неустойки составляет около ста тысяч рублей. Компании выгодно выплачивать гораздо меньше, так как квартиры она забирает обратно себе и продает по полной стоимости», — объяснила риелтор. По данным с сайта госкорпорации «Дом.рф», стоимость однокомнатных квартир в ЖК достигает девяти миллионов рублей, а трехкомнатных — 16,9 миллиона рублей. Проект состоит из четырех домов разной этажности, суммарно в них 1091 квартира. В одном из домов квартиры распроданы на 71%, в трех других — на 32%, 27% и 23%. В компании Progress заявили, что расторжение ДДУ никак не связано с ходом строительства проекта Amundsen и получением ключей. «В связи с изменившимися условиями рынка, клиенты, купившие квартиру в Amundsen в рассрочку, столкнулись с ситуацией, что к оговоренному сроку они не смогут внести оставшуюся сумму рассрочки, либо взять нужную сумму в ипотеку. И это могло привести к дополнительным затратам для клиента. Понимая эту ситуацию, Progress пошел навстречу клиентам, и в декабре 2024 года мы приняли решение, что на время допустим расторжение клиентами ДДУ без оплаты ими положенных издержек. Эти затраты мы взяли на себя, и многие наши клиенты разрешили свою ситуацию без будущих затрат». Amundsen — стартовый проект «Прогресса» в Екатеринбурге. Заходила компания в город в 2022 году ярко: с презентацией с черной икрой и бюджетом в 12 млн. И это была только часть масштабной пиар-кампании, которую заметила тогда вся городская бизнес-тусовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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