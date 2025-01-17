Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в новом ЖК астраханского застройщика

Расторгнуты сотни ДДУ на квартиры в ЖК «Амундсен» в Академическом

17 января 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Жилой комплекс возводится в самом молодом районе уральской столицы Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в жилом комплексе Amundsen (на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау, 3), который возводит астраханский застройщик Progress, и расторгают договоры долевого участия. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде. «Уже порядка ста расторжений по договорам долевого участия (ДДУ). Есть вероятность, что проект вообще не завершат», — отметил собеседник. Сдача квартир распланирована до 2027 года. По словам источника, есть также покупатели, недовольные тем, что на первоначальных этапах они купили квартиры дороже, чем их можно продать сейчас. «Они [покупатели] очень сильно разочарованы, так как рассчитывали на эти инвестиции, которые теперь могут не окупиться», — передал настроения источник. Риелтор Мария (имя изменено) занималась продажей квартир в этом жилом комплексе. Она подтвердила массовые расторжения, уточнив, что изначально застройщик предлагал покупателям очень выгодные условия — первоначальный взнос в 5% без ежемесячных платежей в течение двух лет. «Клиенты вносили совсем небольшие деньги, 200-300 тысяч. Аналогичных условий на рынке не было. Потом покупатели забывали про эту квартиру, так как полная оплата должна была пройти перед сдачей дома». Сначала застройщик предлагал привлекательные условия Фото: Илья Московец © URA.RU Впоследствии у застройщика якобы возникли проблемы со строительством из-за нехватки денег. «В данный момент в компании открыто заявили, что сроки сдачи квартир будут задержаны», — отметила Мария. Кроме того, клиенты приобретали квартиры, не учитывая разные факторы в будущем. Как пояснила собеседница, «никто не делал расчет на то, как изменится рынок, а когда пришло время расплачиваться по рассрочке, покупатели поняли, что оставшуюся сумму им попросту неоткуда взять, и расторгли ДДУ». Мария добавила, что застройщик начал расторгать сделки без неустоек, выплачивая только десять тысяч рублей. «По правилам у всех застройщиков за неисполнение обязательств перед клиентом сумма неустойки составляет около ста тысяч рублей. Компании выгодно выплачивать гораздо меньше, так как квартиры она забирает обратно себе и продает по полной стоимости», — объяснила риелтор. По данным с сайта госкорпорации «Дом.рф», стоимость однокомнатных квартир в ЖК достигает девяти миллионов рублей, а трехкомнатных — 16,9 миллиона рублей. Проект состоит из четырех домов разной этажности, суммарно в них 1091 квартира. В одном из домов квартиры распроданы на 71%, в трех других — на 32%, 27% и 23%. В компании Progress заявили, что расторжение ДДУ никак не связано с ходом строительства проекта Amundsen и получением ключей. «В связи с изменившимися условиями рынка, клиенты, купившие квартиру в Amundsen в рассрочку, столкнулись с ситуацией, что к оговоренному сроку они не смогут внести оставшуюся сумму рассрочки, либо взять нужную сумму в ипотеку. И это могло привести к дополнительным затратам для клиента. Понимая эту ситуацию, Progress пошел навстречу клиентам, и в декабре 2024 года мы приняли решение, что на время допустим расторжение клиентами ДДУ без оплаты ими положенных издержек. Эти затраты мы взяли на себя, и многие наши клиенты разрешили свою ситуацию без будущих затрат». Amundsen — стартовый проект «Прогресса» в Екатеринбурге. Заходила компания в город в 2022 году ярко: с презентацией с черной икрой и бюджетом в 12 млн. И это была только часть масштабной пиар-кампании, которую заметила тогда вся городская бизнес-тусовка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы массово отказываются от квартир в жилом комплексе Amundsen (на пересечении улиц Амундсена и Академика Ландау, 3), который возводит астраханский застройщик Progress, и расторгают договоры долевого участия. Об этом URA.RU рассказал источник в девелоперской среде. «Уже порядка ста расторжений по договорам долевого участия (ДДУ). Есть вероятность, что проект вообще не завершат», — отметил собеседник. Сдача квартир распланирована до 2027 года. По словам источника, есть также покупатели, недовольные тем, что на первоначальных этапах они купили квартиры дороже, чем их можно продать сейчас. «Они [покупатели] очень сильно разочарованы, так как рассчитывали на эти инвестиции, которые теперь могут не окупиться», — передал настроения источник. Риелтор Мария (имя изменено) занималась продажей квартир в этом жилом комплексе. Она подтвердила массовые расторжения, уточнив, что изначально застройщик предлагал покупателям очень выгодные условия — первоначальный взнос в 5% без ежемесячных платежей в течение двух лет. «Клиенты вносили совсем небольшие деньги, 200-300 тысяч. Аналогичных условий на рынке не было. Потом покупатели забывали про эту квартиру, так как полная оплата должна была пройти перед сдачей дома». Впоследствии у застройщика якобы возникли проблемы со строительством из-за нехватки денег. «В данный момент в компании открыто заявили, что сроки сдачи квартир будут задержаны», — отметила Мария. Кроме того, клиенты приобретали квартиры, не учитывая разные факторы в будущем. Как пояснила собеседница, «никто не делал расчет на то, как изменится рынок, а когда пришло время расплачиваться по рассрочке, покупатели поняли, что оставшуюся сумму им попросту неоткуда взять, и расторгли ДДУ». Мария добавила, что застройщик начал расторгать сделки без неустоек, выплачивая только десять тысяч рублей. «По правилам у всех застройщиков за неисполнение обязательств перед клиентом сумма неустойки составляет около ста тысяч рублей. Компании выгодно выплачивать гораздо меньше, так как квартиры она забирает обратно себе и продает по полной стоимости», — объяснила риелтор. По данным с сайта госкорпорации «Дом.рф», стоимость однокомнатных квартир в ЖК достигает девяти миллионов рублей, а трехкомнатных — 16,9 миллиона рублей. Проект состоит из четырех домов разной этажности, суммарно в них 1091 квартира. В одном из домов квартиры распроданы на 71%, в трех других — на 32%, 27% и 23%. В компании Progress заявили, что расторжение ДДУ никак не связано с ходом строительства проекта Amundsen и получением ключей. «В связи с изменившимися условиями рынка, клиенты, купившие квартиру в Amundsen в рассрочку, столкнулись с ситуацией, что к оговоренному сроку они не смогут внести оставшуюся сумму рассрочки, либо взять нужную сумму в ипотеку. И это могло привести к дополнительным затратам для клиента. Понимая эту ситуацию, Progress пошел навстречу клиентам, и в декабре 2024 года мы приняли решение, что на время допустим расторжение клиентами ДДУ без оплаты ими положенных издержек. Эти затраты мы взяли на себя, и многие наши клиенты разрешили свою ситуацию без будущих затрат». Amundsen — стартовый проект «Прогресса» в Екатеринбурге. Заходила компания в город в 2022 году ярко: с презентацией с черной икрой и бюджетом в 12 млн. И это была только часть масштабной пиар-кампании, которую заметила тогда вся городская бизнес-тусовка.