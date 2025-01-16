16 января 2025

В ХМАО запустили льготные авиарейсы. Фото

В ХМАО запустили восемь субсидируемых авиарейсов из Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запустили субсидированные авиарейсы
В ХМАО запустили субсидированные авиарейсы Фото:

В ХМАО запустили восемь субсидируемых авиарейсов. Они соединят Сургут с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами, сообщили URA.RU в аэропорту Сургута.

«Подготовили подборку субсидируемых маршрутов для Сургута. В перечень вошли авиарейсы в Барнаул, Бугульму, Горно-Алтайск, Красноярск, Пермь, Тобольск, Челябинск и Чебоксары», — отметили представители сургутского аэропорта.

Субсидии на рейсы выделяются из бюджета ХМАО совместно с регионами назначения. Они обеспечат низкие цены на перелеты по указанным маршрутам.  Полёты выполняются дважды в неделю. Рейсы запланированы на периоды с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года.

Маршруты субсидируемых рейсов:

  • Барнаул — Сургут: 2 рейса в неделю
  • Бугульма — Сургут: 2 рейса в неделю
  • Горно-Алтайск — Сургут: 2 рейса в неделю
  • Красноярск — Сургут: 2 рейса в неделю
  • Пермь — Сургут: 2 рейса в неделю
  • Сургут — Тобольск: 2 рейса в неделю
  • Сургут — Челябинск: 2 рейса в неделю
  • Чебоксары  — Сургут : 2 рейса в неделю

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили льготные рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту.

Список субсидированных рейсов из Сургута в 2025 году
Список субсидированных рейсов из Сургута в 2025 году
Фото:

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В ХМАО запустили восемь субсидируемых авиарейсов. Они соединят Сургут с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами, сообщили URA.RU в аэропорту Сургута. «Подготовили подборку субсидируемых маршрутов для Сургута. В перечень вошли авиарейсы в Барнаул, Бугульму, Горно-Алтайск, Красноярск, Пермь, Тобольск, Челябинск и Чебоксары», — отметили представители сургутского аэропорта. Субсидии на рейсы выделяются из бюджета ХМАО совместно с регионами назначения. Они обеспечат низкие цены на перелеты по указанным маршрутам.  Полёты выполняются дважды в неделю. Рейсы запланированы на периоды с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года. Маршруты субсидируемых рейсов: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили льготные рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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