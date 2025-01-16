В ХМАО запустили восемь субсидируемых авиарейсов. Они соединят Сургут с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами, сообщили URA.RU в аэропорту Сургута.
«Подготовили подборку субсидируемых маршрутов для Сургута. В перечень вошли авиарейсы в Барнаул, Бугульму, Горно-Алтайск, Красноярск, Пермь, Тобольск, Челябинск и Чебоксары», — отметили представители сургутского аэропорта.
Субсидии на рейсы выделяются из бюджета ХМАО совместно с регионами назначения. Они обеспечат низкие цены на перелеты по указанным маршрутам. Полёты выполняются дважды в неделю. Рейсы запланированы на периоды с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года.
Маршруты субсидируемых рейсов:
- Барнаул — Сургут: 2 рейса в неделю
- Бугульма — Сургут: 2 рейса в неделю
- Горно-Алтайск — Сургут: 2 рейса в неделю
- Красноярск — Сургут: 2 рейса в неделю
- Пермь — Сургут: 2 рейса в неделю
- Сургут — Тобольск: 2 рейса в неделю
- Сургут — Челябинск: 2 рейса в неделю
- Чебоксары — Сургут : 2 рейса в неделю
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили льготные рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту.
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