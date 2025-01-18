В России раскрыли новые правила постановки авто на учет

В России с 1 марта вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в ГИБДД. Теперь для регистрации автомобиля не нужно предоставлять полис ОСАГО. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
«Для регистрации автомобиля больше не придется предоставлять полис ОСАГО. Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — сообщил агентству «Прайм» Анатолий Миронов. Кроме того, существуют опасения, что отмена требования предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля приведет к увеличению числа незастрахованных автомобилей на дорогах. Однако адвокат считает это сомнительным, так как для эксплуатации автомобиля полис ОСАГО по-прежнему необходим.
Эксперт отмечает, что с 1 марта собственники могут прекратить регистрацию автомобиля сразу после продажи, избегая штрафов за нарушения нового владельца, но это возможно только при заключении договора через Госуслуги, нотариуса или по решению суда. Изменения в утилизационном сборе незначительно затронут рядовых автолюбителей, особенно тех, кто привозит машины объемом двигателя до трех литров и владеет ими более года, утверждает Миронов.
Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистам в РФ грозят новые штрафы. Депутаты ЛДПР планируют внести законопроект, увеличивающий штрафы для водителей тихоходных транспортных средств без специальной наклейки с 500 до 3000 рублей. Инициатор законопроекта Иван Сухарев считает, что это повысит безопасность на дорогах, так как отсутствие знаков на тихоходных автомобилях часто приводит к авариям. По его мнению, водители часто не могут определить, можно ли обгонять такие автомобили, что вызывает опасные ситуации.
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