18 января 2025

Купели в Челябинске начали засыпать снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Купели в Челябинске прекратили свою работу
Купели в Челябинске прекратили свою работу Фото:

В Челябинске завершили работу купели, организованные для Крещенских купаний. Проруби засыпают льдом и снегом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сейчас купели демонтируют, а проруби засыпают льдом и снегом на всех пяти местах с помощи техники. За сутки купели посетили около шести тысяч человек», — отмечают в мэрии. 

Происшествий за время работы купелей не зафиксировано. Экстренные службы покидают места крещенских купаний и просят челябинцев не заходить в ледяную воду без присмотра специалистов.

Ранее сообщалось, что для всех желающих окунуться в  священную воду, это можно будет сделать в регионе до 16:00. После купели будут законсервированы.

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В Челябинске завершили работу купели, организованные для Крещенских купаний. Проруби засыпают льдом и снегом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Сейчас купели демонтируют, а проруби засыпают льдом и снегом на всех пяти местах с помощи техники. За сутки купели посетили около шести тысяч человек», — отмечают в мэрии.  Происшествий за время работы купелей не зафиксировано. Экстренные службы покидают места крещенских купаний и просят челябинцев не заходить в ледяную воду без присмотра специалистов. Ранее сообщалось, что для всех желающих окунуться в  священную воду, это можно будет сделать в регионе до 16:00. После купели будут законсервированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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