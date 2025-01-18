В Челябинске завершили работу купели, организованные для Крещенских купаний. Проруби засыпают льдом и снегом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Сейчас купели демонтируют, а проруби засыпают льдом и снегом на всех пяти местах с помощи техники. За сутки купели посетили около шести тысяч человек», — отмечают в мэрии.
Происшествий за время работы купелей не зафиксировано. Экстренные службы покидают места крещенских купаний и просят челябинцев не заходить в ледяную воду без присмотра специалистов.
Ранее сообщалось, что для всех желающих окунуться в священную воду, это можно будет сделать в регионе до 16:00. После купели будут законсервированы.
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