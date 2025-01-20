Свердловчанин зарезал коллегу за громкую музыку в машине. Фото

21 января 2025 в 12:17 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел по дороге на работу Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) ночью 17 января пьяный 55-летний мужчина зарезал своего коллегу из-за громкой музыки в машине, на которой они ехали с еще одним работником на объект. Водитель сделал громче, чтобы придать себе бодрости, а обвиняемый, наоборот, хотел отдохнуть в тишине, что и привело к конфликту, рассказали URA.RU правоохранители. «У них произошел конфликт. Во избежание дальнейшего развития ссоры водитель решил высадить проблемного пассажира. Он остановил машину и настойчиво предложил своему оппоненту покинуть кабину. Когда оба мужчины оказались вне машины, конфликт между ними продолжился. Злоумышленник вооружился имевшимся у него ножом и причинил водителю несколько ранений в область груди», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Очевидцем преступления стал третий работник, который вместе с убийцей погрузил раненного в машину и отправился навстречу скорой помощи. Когда они встретили медиков, было уже поздно приводить в чувства мужчину. Фигуранта задержали, а в суде отправили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в день трагедии машину СМП сопровождал участковый, который оперативно задержал обвиняемого. «Наработанные материалы, а также задержанный были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — отметил полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карпинске (Свердловская область) ночью 17 января пьяный 55-летний мужчина зарезал своего коллегу из-за громкой музыки в машине, на которой они ехали с еще одним работником на объект. Водитель сделал громче, чтобы придать себе бодрости, а обвиняемый, наоборот, хотел отдохнуть в тишине, что и привело к конфликту, рассказали URA.RU правоохранители. «У них произошел конфликт. Во избежание дальнейшего развития ссоры водитель решил высадить проблемного пассажира. Он остановил машину и настойчиво предложил своему оппоненту покинуть кабину. Когда оба мужчины оказались вне машины, конфликт между ними продолжился. Злоумышленник вооружился имевшимся у него ножом и причинил водителю несколько ранений в область груди», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Очевидцем преступления стал третий работник, который вместе с убийцей погрузил раненного в машину и отправился навстречу скорой помощи. Когда они встретили медиков, было уже поздно приводить в чувства мужчину. Фигуранта задержали, а в суде отправили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в день трагедии машину СМП сопровождал участковый, который оперативно задержал обвиняемого. «Наработанные материалы, а также задержанный были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — отметил полковник Горелых.