20 января 2025

Свердловчанин зарезал коллегу за громкую музыку в машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Конфликт произошел по дороге на работу Фото:

В Карпинске (Свердловская область) ночью 17 января пьяный 55-летний мужчина зарезал своего коллегу из-за громкой музыки в машине, на которой они ехали с еще одним работником на объект. Водитель сделал громче, чтобы придать себе бодрости, а обвиняемый, наоборот, хотел отдохнуть в тишине, что и привело к конфликту, рассказали URA.RU правоохранители.

«У них произошел конфликт. Во избежание дальнейшего развития ссоры водитель решил высадить проблемного пассажира. Он остановил машину и настойчиво предложил своему оппоненту покинуть кабину. Когда оба мужчины оказались вне машины, конфликт между ними продолжился. Злоумышленник вооружился имевшимся у него ножом и причинил водителю несколько ранений в область груди», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Очевидцем преступления стал третий работник, который вместе с убийцей погрузил раненного в машину и отправился навстречу скорой помощи. Когда они встретили медиков, было уже поздно приводить в чувства мужчину. Фигуранта задержали, а в суде отправили под стражу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в день трагедии машину СМП сопровождал участковый, который оперативно задержал обвиняемого. «Наработанные материалы, а также задержанный были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — отметил полковник Горелых.

Фото:

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В Карпинске (Свердловская область) ночью 17 января пьяный 55-летний мужчина зарезал своего коллегу из-за громкой музыки в машине, на которой они ехали с еще одним работником на объект. Водитель сделал громче, чтобы придать себе бодрости, а обвиняемый, наоборот, хотел отдохнуть в тишине, что и привело к конфликту, рассказали URA.RU правоохранители. «У них произошел конфликт. Во избежание дальнейшего развития ссоры водитель решил высадить проблемного пассажира. Он остановил машину и настойчиво предложил своему оппоненту покинуть кабину. Когда оба мужчины оказались вне машины, конфликт между ними продолжился. Злоумышленник вооружился имевшимся у него ножом и причинил водителю несколько ранений в область груди», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Очевидцем преступления стал третий работник, который вместе с убийцей погрузил раненного в машину и отправился навстречу скорой помощи. Когда они встретили медиков, было уже поздно приводить в чувства мужчину. Фигуранта задержали, а в суде отправили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в день трагедии машину СМП сопровождал участковый, который оперативно задержал обвиняемого. «Наработанные материалы, а также задержанный были переданы нашим коллегам из регионального СКР», — отметил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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