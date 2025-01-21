21 января 2025

Россияне жалуются на сбои в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень, телефон, смартфон в руке, смартафон
Пользователи отметили сбои в работе мессенджера Фото:

Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми сбоями в его работе. Число жалоб на приложение резко возросло вечером 21 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

«К 23:38 мск на неполадки в работе Telegram указали 3108 пользователей. К 23:53 мск количество сообщений о проблемах увеличилось до 4676. Особенно много жалоб поступило из Самарской области, Татарстана, Нижегородской области и Башкирии», — уточняется на сайте.

Как сообщало URA.RU ранее, в октябре 2024 года разработчики мессенджера Telegram объяснили массовые сбои влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки.

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Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми сбоями в его работе. Число жалоб на приложение резко возросло вечером 21 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». «К 23:38 мск на неполадки в работе Telegram указали 3108 пользователей. К 23:53 мск количество сообщений о проблемах увеличилось до 4676. Особенно много жалоб поступило из Самарской области, Татарстана, Нижегородской области и Башкирии», — уточняется на сайте. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре 2024 года разработчики мессенджера Telegram объяснили массовые сбои влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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