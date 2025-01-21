Россияне жалуются на сбои в Telegram

22 января 2025 в 02:34 Размер текста - 17 +

Пользователи отметили сбои в работе мессенджера Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми сбоями в его работе. Число жалоб на приложение резко возросло вечером 21 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». «К 23:38 мск на неполадки в работе Telegram указали 3108 пользователей. К 23:53 мск количество сообщений о проблемах увеличилось до 4676. Особенно много жалоб поступило из Самарской области, Татарстана, Нижегородской области и Башкирии», — уточняется на сайте. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре 2024 года разработчики мессенджера Telegram объяснили массовые сбои влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми сбоями в его работе. Число жалоб на приложение резко возросло вечером 21 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». «К 23:38 мск на неполадки в работе Telegram указали 3108 пользователей. К 23:53 мск количество сообщений о проблемах увеличилось до 4676. Особенно много жалоб поступило из Самарской области, Татарстана, Нижегородской области и Башкирии», — уточняется на сайте. Как сообщало URA.RU ранее, в октябре 2024 года разработчики мессенджера Telegram объяснили массовые сбои влиянием недавних событий на Ближнем Востоке. Из-за этого сервис испытал огромные нагрузки.