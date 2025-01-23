Песков — URA.RU: ни одна страна сейчас не застрахована от вмешательства

Песков заявил, что европейские страны не застрахованы от вмешательства
© Служба новостей «URA.RU»
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Даже страны Западной Европы не застрахованы от попыток вмешательства, заявили в Кремле
Даже страны Западной Европы не застрахованы от попыток вмешательства, заявили в Кремле Фото:

Многие европейские страны сталкиваются с попытками внешнего вмешательства, но по-разному на это реагируют. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытке группы «иностранных экспертов» свергнуть власть.

«Очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые терпеливо предпочитают сносить все унижения», — заявил Песков.

Фицо 22 января заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», причастных к Майдану и событиям в Грузии, с целью свержения власти. На 23 января созвано экстренное заседание Совбеза Словакии. Ранее о попытке «цветной революции» говорил президент Сербии Вучич. Сообщалось и о готовящихся провокациях в Белоруссии.

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Многие европейские страны сталкиваются с попытками внешнего вмешательства, но по-разному на это реагируют. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытке группы «иностранных экспертов» свергнуть власть. «Очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые терпеливо предпочитают сносить все унижения», — заявил Песков. Фицо 22 января заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», причастных к Майдану и событиям в Грузии, с целью свержения власти. На 23 января созвано экстренное заседание Совбеза Словакии. Ранее о попытке «цветной революции» говорил президент Сербии Вучич. Сообщалось и о готовящихся провокациях в Белоруссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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