Песков — URA.RU: ни одна страна сейчас не застрахована от вмешательства

Многие европейские страны сталкиваются с попытками внешнего вмешательства, но по-разному на это реагируют. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытке группы «иностранных экспертов» свергнуть власть.
«Очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые терпеливо предпочитают сносить все унижения», — заявил Песков.
Фицо 22 января заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», причастных к Майдану и событиям в Грузии, с целью свержения власти. На 23 января созвано экстренное заседание Совбеза Словакии. Ранее о попытке «цветной революции» говорил президент Сербии Вучич. Сообщалось и о готовящихся провокациях в Белоруссии.
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