На окраине Екатеринбурга голый мужчина выпал с пятого этажа дома на улице Латвийской, 58/2 (жилой район Компрессорный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Мы стояли, курили, он начал выбрасывать вещи, что-то невнятное прокричал и сам, голый, выпал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что тело успели накрыть. Также на место приехала бригада медиков на реанимобиле.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве заявили, что не комментируют ситуацию.
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