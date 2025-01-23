«Голый выпал»: в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Фото, видео

На окраине Екатеринбурга мужчина выпал из окна пятого этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Лежащее у дома тело мужчины накрыли (архивное фото)
Лежащее у дома тело мужчины накрыли (архивное фото) Фото:

На окраине Екатеринбурга голый мужчина выпал с пятого этажа дома на улице Латвийской, 58/2 (жилой район Компрессорный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Мы стояли, курили, он начал выбрасывать вещи, что-то невнятное прокричал и сам, голый, выпал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что тело успели накрыть. Также на место приехала бригада медиков на реанимобиле.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве заявили, что не комментируют ситуацию.

Мужчина выпал с пятого этажа
Мужчина выпал с пятого этажа
Фото:

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На окраине Екатеринбурга голый мужчина выпал с пятого этажа дома на улице Латвийской, 58/2 (жилой район Компрессорный). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Мы стояли, курили, он начал выбрасывать вещи, что-то невнятное прокричал и сам, голый, выпал», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, что тело успели накрыть. Также на место приехала бригада медиков на реанимобиле. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве заявили, что не комментируют ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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