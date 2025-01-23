БПЛА атаковали еще два региона России

Угрозу атаки БПЛА объявили в Республике Татарстан и Самарской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Угрозы атаки БПЛА объявлены в Татарстане и Самарской области. Об этом сообщили МЧС двух регионов.
«Угроза атаки БПЛА объявлена в Республике Татарстан. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области», — передает ТАСС сообщения ведомств.
ВСУ совершили массовую атаку на Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская и Курская области.
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