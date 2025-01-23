23 января 2025

БПЛА атаковали еще два региона России

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Угрозу атаки БПЛА объявили в Республике Татарстан и Самарской области
Угрозу атаки БПЛА объявили в Республике Татарстан и Самарской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Угрозы атаки БПЛА объявлены в Татарстане и Самарской области. Об этом сообщили МЧС двух регионов.

«Угроза атаки БПЛА объявлена в Республике Татарстан. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области», — передает ТАСС сообщения ведомств.

ВСУ совершили массовую атаку на Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская и Курская области.

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Угрозы атаки БПЛА объявлены в Татарстане и Самарской области. Об этом сообщили МЧС двух регионов. «Угроза атаки БПЛА объявлена в Республике Татарстан. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области», — передает ТАСС сообщения ведомств. ВСУ совершили массовую атаку на Россию в ночь на 24 января. С нападением беспилотников столкнулись Тульская, Рязанская, Московская, Брянская, Саратовская и Курская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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