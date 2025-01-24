Мэр Тюмени признал город миллионником

Мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что город официально вошел в список городов-миллионников. Он подтвердил это, опираясь на статистику количества жителей, приписанных к поликлиникам. Об этом мэр рассказал на встрече с журналистами URA.RU.
«Мэр Тюмени Максим Афанасьев признал город миллионником. Подтвердив это сухой статистикой по количеству приписанных к поликлиникам — их оказалось 1,1 млн», — сообщает корреспондент URA.RU. Отмечается, что мэру Тюмени теперь предстоит усилить свою работу, чтобы справляться с задачами крупного города, такими как улучшение работы общественного транспорта. Одной из возможных инициатив может стать запуск трамваев, поскольку Тюмень остается единственным городом-миллионником в России без этого вида транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени планируют внедрить скоростное автобусное сообщение (БРТ), которое позволит сократить время поездки и перевозить больше пассажиров. Эксперт Дмитрий Захаров отметил, что БРТ дешевле в реализации по сравнению с метро или трамвайными путями и повышает качество транспортного обслуживания. Система БРТ снижает расходы перевозчика за счет увеличения средней скорости движения и создания отдельных путей для автобусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!