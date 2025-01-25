Первый разговор Путина и Трампа за годы: когда может пройти, и что планируют лидеры стран

Президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность все больше стал говорить о потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Еще до инаугурации Трампа глава РФ во время совещания с постпредами Совбеза заявлял о готовности к переговорам с Вашингтоном. Сам американский лидер также давал понять, что готов к разговору в любое время. URA.RU рассказывает, когда могут пройти переговоры и прогнозирует, что именно обсудят политики.
Позиция Путина
Интересы России должны быть учтены
Владимир Путин во время заседания Совбеза отметил мужество Трампа. Еще во время избирательной кампании последний несколько раз подвергался покушениям. Несмотря на это Трамп продолжил встречи с избирателями, что по итогу обеспечило ему убедительную победу в выборах, подчеркнул Путин.
Путин отметил, что Москва видит положительные сигналы от команды Трампа, которая дает понять, что хочет не только возобновить контакты с Россией, но также избежать эскалации мировых конфликтов. Отдельное внимание российский лидер уделил украинскому конфликту. Путин заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США по этому вопросу.
“Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту", — отмечал президент РФ. При этом он акцентировал внимание на первопричинах украинского конфликта в целом, которые должны быть устранены, а также добавил, что необходимо договариваться именно об окончательном разрешении конфликта с Украиной, а не о временном перемирии.
Ждем сигнала
Спустя несколько дней уже после инаугурации Трампа в Кремле напомнили, что Путин готов к телефонному разговору с Трампом. Об этом лично говорил и сам глава. В настоящий момент Москва ожидает сигналов от США.
Путин выразил готовность к встрече с Трампом, подчеркнув, что диалог должен основываться на текущих реалиях и интересах обеих стран. Россия готова к беседе, но ее характер зависит от решений действующей власти в США.
"Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России", — вновь подчеркнул Путин во время посещения МГУ 24 января.
«Поразительно тупая»: мнение о тактике Трампа
От абсурдных слов до реального планирования
Еще до инаугурации Трампа его администрация разрабатывала планы потенциального завершения конфликта на Украине. Если изначально сам президент США громко говорил о том, что способен завершить конфликт за сутки, то уже после своей победы на выборах начал рассуждать более трезво. Например, он захотел закончить конфликт между РФ и Украиной уже за 100 дней.
На тот момент его команда еще только разрабатывала стратегию. Предполагались различные варианты, вплоть до заморозки конфликта, против которой категорично выступает Россия.
Трамп начал угрожать России санкциями и пообещал оружие Киеву
Дональд Трамп предупредил о возможности введения новых санкций против России, если российское руководство не примет участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме. «Звучит вероятно», — заявил Трамп в Белом доме.
Он также подчеркнул, что в администрации обсуждают возможность потенциального вооружения Украины. Трамп пообещал, что после переговоров с Россией будет более ясно, какую тактику избрать в отношении Киева.
Такую тактику не оценили
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер критикует подход президента США к решению украинского кризиса. По мнению Миршаймера, стратегия Трампа по давлению на Россию неэффективна и может усугубить ситуацию. Об этом профессор заявил в интервью для youtube-канала Judging Freedom.
«Я не понимаю, чего Трамп пытается здесь добиться (пытаясь давить на Россию — прим. URA.RU). Это поразительно тупо», — отметил Миршаймер. Он уверен, что для успешных переговоров с Россией необходим более тонкий и продуманный подход.
Президент США любит россиян
Далее Трамп в своих соцсетях напрямую обратился к россиянам. «Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным», — писал он. Однако далее он добавил, что именно Россия должна завершить свою спецоперацию, пригрозив последствиями в случае отказа. Он также заявлял, что уважает российского президента Владимира Путина и считает его умным.
Причем до этого Трамп обвинял украинского лидера в начале СВО. Президент США говорил, что именно Киев вынудил РФ начать СВО и при этом Зеленский сейчас не планирует оканчивать конфликт. Американский глава затем вновь напомнил, что хочет встретиться с Путиным как можно скорее.
Новый способ взаимодействия
Трамп выразил мнение, что решение стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении цен на нефть могло бы положить конец украинскому кризису. Об этом сообщает NBC News. По его словам это немедленно привело бы к прекращению конфликта, который разворачивается на Украине. Он также добавил, что при текущем высоком уровне цен на нефть разрешить конфликт становится значительно сложнее. Далее он вновь напомнил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшее время.
Почему Трамп хочет переговоров с Россией
Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Россией ради повышения политических рейтингов, подчеркнула заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в интервью журналисту URA.RU. По ее словам, президенту США нужен результат, который можно будет потом предъявить избирателям.
«Трамп — это делец. Он хочет заключать для Америки выгодные сделки, для него незазорно позвонить Путину, если ему нужен какой-то конкретный политический результат, который он сможет предъявить американскому избирателю», — считает эксперт.
Американист добавила, что Путин и Трамп понимают — в этом мире важны сила, реальные балансы интересов и возможностей. По ее мнению, переговоры между мировыми лидерами могут состоятся хоть через несколько дней.
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