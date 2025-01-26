Женщина дебоширит в центре Перми и устраивает погромы в подъезде многоквартирного дома. Также она пытается продать людям бампер от авто. Соседи пермячки не знают куда жаловаться. Видеозапись после одного из погромов опубликована в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Возле средней дамбы на ул. Революции от дома к дому ходит невменяемая дама. Предлагала купить у неё бампер жителям дома Революции 3/1, за отказ разнесла подъезд. Теперь активно перемещается по микрорайону и наводит свой „порядок“, стучит в окна людям, живущим на первых этажах. Крики слышны на весь микрорайон», — написала местная жительница.
Она отмечает, что из-за поведения пермячки, люди боятся выйти на улицу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!