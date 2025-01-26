26 января 2025
25 января 2025

Неадекватная пермячка устроила дебош в центре города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка раскидала мусор и разбила стекло в подъезде дома
Пермячка раскидала мусор и разбила стекло в подъезде дома Фото:

Женщина дебоширит в центре Перми и устраивает погромы в подъезде многоквартирного дома. Также она пытается продать людям бампер от авто. Соседи пермячки не знают куда жаловаться. Видеозапись после одного из погромов опубликована в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Возле средней дамбы на ул. Революции от дома к дому ходит невменяемая дама. Предлагала купить у неё бампер жителям дома Революции 3/1, за отказ разнесла подъезд. Теперь активно перемещается по микрорайону и наводит свой „порядок“, стучит в окна людям, живущим на первых этажах. Крики слышны на весь микрорайон», — написала местная жительница.

Она отмечает, что из-за поведения пермячки, люди боятся выйти на улицу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Женщина дебоширит в центре Перми и устраивает погромы в подъезде многоквартирного дома. Также она пытается продать людям бампер от авто. Соседи пермячки не знают куда жаловаться. Видеозапись после одного из погромов опубликована в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Возле средней дамбы на ул. Революции от дома к дому ходит невменяемая дама. Предлагала купить у неё бампер жителям дома Революции 3/1, за отказ разнесла подъезд. Теперь активно перемещается по микрорайону и наводит свой „порядок“, стучит в окна людям, живущим на первых этажах. Крики слышны на весь микрорайон», — написала местная жительница. Она отмечает, что из-за поведения пермячки, люди боятся выйти на улицу. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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