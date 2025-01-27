Ямальские дочки «Газпрома» впервые ожидают рекордные убытки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на убытки, дочки «Газпрома» накапливают объемы запасов газа
Несмотря на убытки, дочки «Газпрома» накапливают объемы запасов газа Фото:

Ямальские «дочки» ПАО «Газпром» ожидают убытки по итогам работы в 2024 году. Некоторые предприятия столкнутся с финансовыми потерями впервые, другие лишь подтвердят тенденции минувших лет. Два дочерних предприятия сохраняют рентабельность. В то же время компании наращивают запасы газа, полученного на месторождениях в ЯНАО, сообщает ПАО «Газпром».

По данным сервиса СБИС, в ООО «Газпром добыча Уренгой» ожидаются значительные финансовые потери по итогам деятельности в 2024 году с ожидаемыми убытками в размере 81,7 млрд рублей. Минувший год станет первым, когда общество сработает с минусом. В 2023 году прибыток составил 2,3 млрд рублей, а в 2022 году достигал рекордных 81,4 млрд рублей.

«Газпром добыча Ямбург» также столкнулась с финансовыми трудностями, показав убыток в 5,3 млрд рублей в 2023 году. Предвидится, что в 2024 году убытки увеличатся до 12,4 млрд рублей при ожидаемом доходе в 350 млрд рублей.

В отличие от своих собратьев, «Газпром добыча Ноябрьск» планирует увеличить чистую прибыль с 3,4 млрд рублей в 2023 году до 8,7 млрд рублей в следующем году. Прогнозируемый доход за прошедший год составит 120 млрд рублей.

В «Газпром добыча Надым» чистая прибыль еще выше — 12,1 млрд рублей. Компания может получить доход в 291 млрд рублей.

Все четыре компании находятся в санкционных списках США с июня 2022 года, что, безусловно, влияет на их финансовое состояние и операционную деятельность. В то же время «Газпром» сообщает о том, что по итогам 2024 года обеспечил прирост запасов больше объема добычи. Основной прирост запасов газа получен на шельфе Карского моря, в акватории Тазовской губы и на полуострове Ямал.

 «Речь идет, в частности, о месторождении им. В.А. Динкова, Антипаютинском, Ленинградском и Харасавэйском. Кроме того, компания открыла новые залежи на месторождении им. В.А. Динкова и на Падинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе», – сообщает корпорация на своем сайте.

Другое дочернее предприятие «Газпрома», ООО «Ачим девелопмент», также ожидает убытки на уровне 11 млрд рублей в 2024 году, несмотря на доход в 101,4 млрд рублей. Частью активов компании владеет ООО «Газпром капитал» (25%). Один из бывших совладельцев — немецкая Wintershall Dea (25%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальские «дочки» ПАО «Газпром» ожидают убытки по итогам работы в 2024 году. Некоторые предприятия столкнутся с финансовыми потерями впервые, другие лишь подтвердят тенденции минувших лет. Два дочерних предприятия сохраняют рентабельность. В то же время компании наращивают запасы газа, полученного на месторождениях в ЯНАО, сообщает ПАО «Газпром». По данным сервиса СБИС, в ООО «Газпром добыча Уренгой» ожидаются значительные финансовые потери по итогам деятельности в 2024 году с ожидаемыми убытками в размере 81,7 млрд рублей. Минувший год станет первым, когда общество сработает с минусом. В 2023 году прибыток составил 2,3 млрд рублей, а в 2022 году достигал рекордных 81,4 млрд рублей. «Газпром добыча Ямбург» также столкнулась с финансовыми трудностями, показав убыток в 5,3 млрд рублей в 2023 году. Предвидится, что в 2024 году убытки увеличатся до 12,4 млрд рублей при ожидаемом доходе в 350 млрд рублей. В отличие от своих собратьев, «Газпром добыча Ноябрьск» планирует увеличить чистую прибыль с 3,4 млрд рублей в 2023 году до 8,7 млрд рублей в следующем году. Прогнозируемый доход за прошедший год составит 120 млрд рублей. В «Газпром добыча Надым» чистая прибыль еще выше — 12,1 млрд рублей. Компания может получить доход в 291 млрд рублей. Все четыре компании находятся в санкционных списках США с июня 2022 года, что, безусловно, влияет на их финансовое состояние и операционную деятельность. В то же время «Газпром» сообщает о том, что по итогам 2024 года обеспечил прирост запасов больше объема добычи. Основной прирост запасов газа получен на шельфе Карского моря, в акватории Тазовской губы и на полуострове Ямал. Другое дочернее предприятие «Газпрома», ООО «Ачим девелопмент», также ожидает убытки на уровне 11 млрд рублей в 2024 году, несмотря на доход в 101,4 млрд рублей. Частью активов компании владеет ООО «Газпром капитал» (25%). Один из бывших совладельцев — немецкая Wintershall Dea (25%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...