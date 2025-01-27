Ямальские дочки «Газпрома» впервые ожидают рекордные убытки

Ямальские «дочки» ПАО «Газпром» ожидают убытки по итогам работы в 2024 году. Некоторые предприятия столкнутся с финансовыми потерями впервые, другие лишь подтвердят тенденции минувших лет. Два дочерних предприятия сохраняют рентабельность. В то же время компании наращивают запасы газа, полученного на месторождениях в ЯНАО, сообщает ПАО «Газпром».
По данным сервиса СБИС, в ООО «Газпром добыча Уренгой» ожидаются значительные финансовые потери по итогам деятельности в 2024 году с ожидаемыми убытками в размере 81,7 млрд рублей. Минувший год станет первым, когда общество сработает с минусом. В 2023 году прибыток составил 2,3 млрд рублей, а в 2022 году достигал рекордных 81,4 млрд рублей.
«Газпром добыча Ямбург» также столкнулась с финансовыми трудностями, показав убыток в 5,3 млрд рублей в 2023 году. Предвидится, что в 2024 году убытки увеличатся до 12,4 млрд рублей при ожидаемом доходе в 350 млрд рублей.
В отличие от своих собратьев, «Газпром добыча Ноябрьск» планирует увеличить чистую прибыль с 3,4 млрд рублей в 2023 году до 8,7 млрд рублей в следующем году. Прогнозируемый доход за прошедший год составит 120 млрд рублей.
В «Газпром добыча Надым» чистая прибыль еще выше — 12,1 млрд рублей. Компания может получить доход в 291 млрд рублей.
Все четыре компании находятся в санкционных списках США с июня 2022 года, что, безусловно, влияет на их финансовое состояние и операционную деятельность. В то же время «Газпром» сообщает о том, что по итогам 2024 года обеспечил прирост запасов больше объема добычи. Основной прирост запасов газа получен на шельфе Карского моря, в акватории Тазовской губы и на полуострове Ямал.
«Речь идет, в частности, о месторождении им. В.А. Динкова, Антипаютинском, Ленинградском и Харасавэйском. Кроме того, компания открыла новые залежи на месторождении им. В.А. Динкова и на Падинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе», – сообщает корпорация на своем сайте.
Другое дочернее предприятие «Газпрома», ООО «Ачим девелопмент», также ожидает убытки на уровне 11 млрд рублей в 2024 году, несмотря на доход в 101,4 млрд рублей. Частью активов компании владеет ООО «Газпром капитал» (25%). Один из бывших совладельцев — немецкая Wintershall Dea (25%).
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