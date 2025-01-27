Курганец рассказал, как обманывают посредники на вахте в Москве

Житель Курганской области прочитал объявление на популярном сайте с вакансиями и решил поехать в Москву работать упаковщиком на складе. За вахту ему пообещали зарплату до 150 000 рублей в хороших условиях труда и жизни в общежитии. Однако по факту оказалось, что посредники нередко обманывают потенциальных работников. Об этом URA.RU рассказал вахтовик Евгений.
«Я купился на объявление, где обещали зарплату упаковщикам свыше 150 000 рублей за вахту на складе в Москве. Когда приехал в столичную контору, то быстро понял, что со мной говорят посредники, а не прямой работодатель. Выяснилось, что за смену будут платить 2200 рублей. За проживание и питание вычитают деньги из зарплаты», — сообщил агентству курганец.
По словам вахтовика, работу обычно обещают в Москве, но на самом деле склады находятся в области. Он пояснил, что жить пришлось в переполненной комнате, где частыми гостями были мыши и тараканы. В объявлении говорилось о вакансии упаковщика продукции, но на месте предложили работать грузчиком, поскольку другие места якобы были заняты, отметил курганец. Он также обратил внимание на обман с бесплатной спецодеждой, питанием и проживанием. За все после первой зарплаты вычитают деньги, пояснил бывший грузчик. При этом, сами условия труда тяжелые, есть штрафы за провинности, поскольку люди работают по ГПХ (договоры, которые носят гражданско-правовой характер).
«Я сейчас понимаю, что сотни объявлений о вахте, где обещают зарплату от 150 000 до 200 000 рублей — это замануха. Такие деньги можно заработать за три или четыре месяца, но посредники этот факт умалчивают», — подчеркнул Евгений.
«В итоге я заработал на складе в Московской области примерно столько же, сколько мог получить и в Кургане», — сказал вахтовик. Он уточнил, что прежде чем ехать на заработки, надо понять с кем придется иметь дело — с посредником или прямым работодателем. У прямого работодателя заключается трудовой договор и работник защищен в своих правах, рассказал курганец.
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