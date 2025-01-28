В Магнитогорске убрали баннер с колбасой на фоне памятника «Тыл-фронту». Фото

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Баннер с колбасой на фоне монумента убрали в Магнитогорске
Баннер с колбасой на фоне монумента убрали в Магнитогорске Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области сняли баннер с колбасой на фоне военного памятника «Тыл-фронту». Об этом 28 января рассказали в пресс-службе администрации города. Жители Магнитогорска ранее были крайне недовольны подобной рекламой. 

«Баннер демонтирован рекламодателем. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации Магнитогорска обратились в УФАС для определения соответствия требованиям рекламного законодательства»», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска, пишет издание «Подъем». 

Жители города ранее были крайне возмущены рекламой колбасы на фоне памятника «Тыл-фронту». Баннер появился на одной из улиц Магнитогорска. Люди считают, что подобная реклама на фоне памятника Второй мировой войне недопустима. 

Баннер возмутил горожан
Баннер возмутил горожан
Фото:

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В городе Магнитогорске Челябинской области сняли баннер с колбасой на фоне военного памятника «Тыл-фронту». Об этом 28 января рассказали в пресс-службе администрации города. Жители Магнитогорска ранее были крайне недовольны подобной рекламой.  «Баннер демонтирован рекламодателем. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации Магнитогорска обратились в УФАС для определения соответствия требованиям рекламного законодательства»», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска, пишет издание «Подъем».  Жители города ранее были крайне возмущены рекламой колбасы на фоне памятника «Тыл-фронту». Баннер появился на одной из улиц Магнитогорска. Люди считают, что подобная реклама на фоне памятника Второй мировой войне недопустима. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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