В городе Магнитогорске Челябинской области сняли баннер с колбасой на фоне военного памятника «Тыл-фронту». Об этом 28 января рассказали в пресс-службе администрации города. Жители Магнитогорска ранее были крайне недовольны подобной рекламой.
«Баннер демонтирован рекламодателем. Специалисты комитета по управлению имуществом администрации Магнитогорска обратились в УФАС для определения соответствия требованиям рекламного законодательства»», — сообщила пресс-служба администрации Магнитогорска, пишет издание «Подъем».
Жители города ранее были крайне возмущены рекламой колбасы на фоне памятника «Тыл-фронту». Баннер появился на одной из улиц Магнитогорска. Люди считают, что подобная реклама на фоне памятника Второй мировой войне недопустима.
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