В Мурманской области уничтожили беспилотник ВСУ

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Вражеский дрон был замечен в Мурманской области, его успешно сбили
Вражеский дрон был замечен в Мурманской области, его успешно сбили Фото:

Беспилотник ВСУ уничтожен в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. 

«Беспилотник ликвидирован», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале. Ранее в регионе вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту. Это было сделано из-за угрозы атаки БПЛА. 

Минобороны 29 января сообщило о второй крупнейшей атаке дронов на субъекты РФ с начала года. ВСУ задействовали свыше 100 устройств. Интерактивная карта с вражескими ударами — в материале URA.RU

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Беспилотник ВСУ уничтожен в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.  «Беспилотник ликвидирован», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале. Ранее в регионе вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту. Это было сделано из-за угрозы атаки БПЛА.  Минобороны 29 января сообщило о второй крупнейшей атаке дронов на субъекты РФ с начала года. ВСУ задействовали свыше 100 устройств. Интерактивная карта с вражескими ударами — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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