В Мурманской области уничтожили беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ уничтожен в Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
«Беспилотник ликвидирован», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале. Ранее в регионе вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов в столичном аэропорту. Это было сделано из-за угрозы атаки БПЛА.
Минобороны 29 января сообщило о второй крупнейшей атаке дронов на субъекты РФ с начала года. ВСУ задействовали свыше 100 устройств. Интерактивная карта с вражескими ударами — в материале URA.RU.
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