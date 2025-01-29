Роспотребнадзор подтвердил: котельную в Шадринске могли возвести с нарушениями

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области подтвердил, что новая котельная в Шадринске, которая ранее встревожила местных жителей, возможно, была возведена с нарушениями обязательных норм. Установить этот факт можно после ввода в эксплуатацию котельной, который пока не состоялся. Компании ООО «Промэкология», построившей объект, а также комитету по строительству и архитектуре администрации Шадринска выдано предостережение. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«В Роспотребнадзоре заинтересовались этой историей. Там подтвердили, что при строительстве котельной не были соблюдены требования санитарного законодательства. В итоге застройщику и комитету по строительству и архитектуре городской администрации выдали предостережение о недопустимости нарушения законодательства», — отметил инсайдер, в распоряжении которого имеется официальный ответ ведомства. «Промэкологии» в связи с предостережением необходимо принять меры на установление санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями правил, утвержденных постановлением Правительства России от 03.03.2018 №222. Аналогичное предостережение получил комитет по строительству и архитектуре администрации Шадринска.
Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы обеспокоены новой котельной, построенной в исторической части города. Находится этот объект, предусматривающий вредные выбросы сгорания газов, в непосредственной близости от МКОУ «Гимназия № 9» и от здания Педагогического университета. Инсайдер рассказал, что нарушение этих требований недопустимо и может нанести вред здоровью горожан. Кроме того, по словам источника, самих жителей не поставили в известность о строительстве нового объекта, который также может повлиять на отопление и повышение платы за ресурс.
Агентство связалось с Управлением Роспотребнадзора по Курганской области. Там порекомендовали обратиться за комментарием в органы исполнительной власти муниципального округа. В администрации Шадринска ответ на вопрос о допустимости размещения котельной вблизи указанных образовательных учреждений на момент публикации материала получен не был. Агентство также направило запрос в ООО «Промэкология» по поводу того, на каком основании компания получила участок в аренду, однако ответ на него на момент публикации материала также получен не был.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!