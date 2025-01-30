В России увеличат одну социальную выплату

Максимальное пособие по безработице с февраля составит более 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальный размер пособия по безработице с февраля составит более 15 тысяч рублей
Максимальный размер пособия по безработице с февраля составит более 15 тысяч рублей Фото:

С 1 февраля текущего года размер пособия по безработице в России будет увеличен на 9,5%, таким образом он достигнет максимальной отметки свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС. Это решение было принято в рамках общенациональной политики индексации социальных выплат с целью их соответствия уровню фактической инфляции.

Кроме того, в рамках этой же индексации будут увеличены более 40 различных видов социальных выплат и пособий. Премьер-министр Михаил Мишустин официально объявил о подписании соответствующего постановления правительства в ходе совещания с заместителями.

Ранее россиянам рассказали об увеличении пенсий в 2025 году. Так, в этом году после проведения индексации размер страховых пенсий по старости в России увеличится на более чем две тысячи рублей. В результате средний размер пенсии достигнет приблизительно 25 тысяч рублей.

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С 1 февраля текущего года размер пособия по безработице в России будет увеличен на 9,5%, таким образом он достигнет максимальной отметки свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС. Это решение было принято в рамках общенациональной политики индексации социальных выплат с целью их соответствия уровню фактической инфляции. Кроме того, в рамках этой же индексации будут увеличены более 40 различных видов социальных выплат и пособий. Премьер-министр Михаил Мишустин официально объявил о подписании соответствующего постановления правительства в ходе совещания с заместителями. Ранее россиянам рассказали об увеличении пенсий в 2025 году. Так, в этом году после проведения индексации размер страховых пенсий по старости в России увеличится на более чем две тысячи рублей. В результате средний размер пенсии достигнет приблизительно 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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