В России увеличат одну социальную выплату

С 1 февраля текущего года размер пособия по безработице в России будет увеличен на 9,5%, таким образом он достигнет максимальной отметки свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
«С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС. Это решение было принято в рамках общенациональной политики индексации социальных выплат с целью их соответствия уровню фактической инфляции.
Кроме того, в рамках этой же индексации будут увеличены более 40 различных видов социальных выплат и пособий. Премьер-министр Михаил Мишустин официально объявил о подписании соответствующего постановления правительства в ходе совещания с заместителями.
Ранее россиянам рассказали об увеличении пенсий в 2025 году. Так, в этом году после проведения индексации размер страховых пенсий по старости в России увеличится на более чем две тысячи рублей. В результате средний размер пенсии достигнет приблизительно 25 тысяч рублей.
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