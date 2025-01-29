Более 20 температурных рекордов было установлено в январе в Пермском крае

Синоптики фиксируют рекордные показатели погоды в Пермском крае
Синоптики зафиксировали в Прикамье 21 температурный рекорд в январе. Они отмечают, что впереди ожидается еще одна оттепель. Об этом говорится в сообществе «Метеоролог.и.я» в соцсети «ВКонтакте».
«За январь 2025 года суммарно установлен 21 температурный рекорд. Вероятно, этот список еще пополнится, так как 31 числа ожидается очередная оттепель», — озвучили синоптики.
Отмечается, что на метеостанции в Чаковском столбик термометра поднялся до отметки в 1,8 градуса. Это на 0,3 больше предыдущего рекорда. Для добавления новых рекордов 31 января воздух должен прогреться до одного градуса тепла.
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