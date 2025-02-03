03 февраля 2025

Трамп назвал российского вратаря НХЛ потрясающим

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Трамп считает, что Сергей Бобровский должен попасть в зал хоккейной славы
Трамп считает, что Сергей Бобровский должен попасть в зал хоккейной славы Фото:

Российский вратарь хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский — потрясающий и должен войти в зал хоккейной славы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время приема.

«Он (Бобровский) был потрясающим. Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб!» — сказал Трамп, передает РИА Новости.

Президент США принимает в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, тренерский штаб и персонал «Флориды», которые стали чемпионами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2023/24. Среди игроков «Пантер» побывали на приеме у Трампа два россиянина: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов.

Ранее Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим. Это заявление президент США сделал на митинге сторонников в крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena — домашней площадке команды, в которой играет Овечкин.

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Российский вратарь хоккейного клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский — потрясающий и должен войти в зал хоккейной славы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время приема. «Он (Бобровский) был потрясающим. Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб!» — сказал Трамп, передает РИА Новости. Президент США принимает в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, тренерский штаб и персонал «Флориды», которые стали чемпионами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2023/24. Среди игроков «Пантер» побывали на приеме у Трампа два россиянина: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов. Ранее Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим. Это заявление президент США сделал на митинге сторонников в крытом спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena — домашней площадке команды, в которой играет Овечкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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