04 февраля 2025

Зеленский ждет французские истребители на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Ранее Владимиру Зеленскому (на фото) пообещал истребители Жан-Ноэль Барро Фото:

Украина получит французские истребители в скором времени. Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожидает такую поставку.

«Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что получение Украиной истребителей F-16 якобы плодотворно сказалось на успехах его армии.

Такие истребители министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал Зеленскому. Ожидается, что их поставят в ближайшие месяцы.

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Украина получит французские истребители в скором времени. Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожидает такую поставку. «Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что получение Украиной истребителей F-16 якобы плодотворно сказалось на успехах его армии. Такие истребители министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал Зеленскому. Ожидается, что их поставят в ближайшие месяцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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