Зеленский ждет французские истребители на Украине

Украина получит французские истребители в скором времени. Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожидает такую поставку.
«Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что получение Украиной истребителей F-16 якобы плодотворно сказалось на успехах его армии.
Такие истребители министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал Зеленскому. Ожидается, что их поставят в ближайшие месяцы.
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