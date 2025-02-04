Зеленский ждет французские истребители на Украине

04 февраля 2025 в 22:20 Размер текста - 17 +

Ранее Владимиру Зеленскому (на фото) пообещал истребители Жан-Ноэль Барро Фото: Официальный сайт президента Украины Украина получит французские истребители в скором времени. Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожидает такую поставку. «Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что получение Украиной истребителей F-16 якобы плодотворно сказалось на успехах его армии. Такие истребители министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал Зеленскому. Ожидается, что их поставят в ближайшие месяцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина получит французские истребители в скором времени. Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожидает такую поставку. «Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что получение Украиной истребителей F-16 якобы плодотворно сказалось на успехах его армии. Такие истребители министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее пообещал Зеленскому. Ожидается, что их поставят в ближайшие месяцы.