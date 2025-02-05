Марочко сообщил об освобождении важного пункта в Харьковской области

Вооруженные силы РФ захватили важный опорный пункт в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Зеленый Гай ВС РФ уничтожили три огневые точки... При артиллерийской поддержке нашим передовым подразделениям удалось занять опорный пункт вооруженных формирований Украины», — сказал Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Его слова передает РИА Новости.
По словам Марочко, занятый пункт является важным из-за его расположения на возвышенности. Кроме того, ВС РФ ликвидировали украинское передвижное огневое средство и расчет ЗПУ-2.
Ранее стало известно, что в ходе боев в Харьковской области ВС РФ взяли ВСУ в огневой карман. Это произошло возле Новой Кругляковки. При этом украинские бойцы понесли значительные потери.
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